Mlađi muškarac krao novac i nakit: Uhapšen pljačkaš koji je harao Srebrenikom

Muškarac iz Srebrenika koji se sumnjiči da je počinio čak devet krađa u proteklom periodu i krivično djelo iznuda na području Tuzlanskog kantona uhapšen je, a riječ je o S. Š., rođen 1995. godine.

On je učestvovao i u razbojništvu koje se dogodilo 10. na 11. februar 2026. godine u Srebreniku kada je otuđio novac iz firme „Cotex“ Srebrenik u iznosu od gotovo 6.000 KM.

Više krivičnih djela

Policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Srebrenik su operativnim radom na rasvjetljavanju i dokumentovanju krivičnih djela iz oblasti imovinskih delikata počinjenih na području grada Srebrenik, pronašli i identifikovali lice koje se sumnjiči za počinjenje više krivičnih djela, a radi se o S. Š., rođen 1995. godine iz Srebrenika, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

- Dana 4. marta 2026. godine navedenom licu je oduzeta sloboda i isti je priveden u službene prostorije radi kriminalističke obrade, kojom prilikom je zadokumentovano ukupno deset krivičnih djela, počinjenih na štetu osam pravnih i dva fizička lica, a u kojima su predmeti otuđenja bili novac i nakit – navode iz MUP-a TK.

Predat Tužilaštvu

- Nakon kriminalističke obrade, S. Š. je uz Izvještaj predat u dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona zbog postojanja osnova sumnje da je u vremenskom periodu od 28. oktobra 2025. do 3. marta 2026. godine, s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi, počinio ukupno deset krivičnih djela, od čega devet krivičnih djela iz člana 287. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine - Teška krađa i jedno krivično djelo iz člana 295. istog Zakona – Iznuda – kazali su nam iz MUP-a TK.

Treća ili četvrta pljačka

Podsjećamo, redakciji „Dnevnog avaza“ u februaru ove godine obratio se vlasnik kompanije „Cotex“ Srebrenik Džemal Nuhanović koji je izrazio zabrinutost radi pljački koje su se događale krajem 2025. te početkom ove godine u Srebreniku.