Pijan Mercedesom usmrtio pješakinju: Osuđen na dvije i po godine zatvora

Okružni sud u Doboju osudio je G.P. (57) na dvije i po godine zatvora zbog izazivanja saobraćajne nesreće kod Dervente u kojoj je poginula pješakinja R.T.

Presudom je oglašen krivim za krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja.

Kako je saopćeno iz suda, osim zatvorske kazne izrečena mu je i mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jedne godine, koja će se računati od dana pravosnažnosti presude. Vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora neće se uračunavati u trajanje ove mjere.

- Ako osuđeni bude upravljao vozilom u periodu dok traje zabrana, sud će ovu kaznu zamijeniti kaznom zatvora tako što će za svakih šest mjeseci zabrane odrediti jedan mjesec zatvora – saopćeno je iz Okružnog suda u Doboju.

Optuženi je obavezan da nadoknadi troškove krivičnog postupka u iznosu od 2.577,38 KM, kao i paušalni iznos troškova od 300 KM, u roku od 30 dana od pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Prema presudi, nesreća se dogodila 25. aprila 2023. godine oko 20.50 u Derventi. G.P. je tada upravljao automobilom Mercedes sa 2,08 promila alkohola u krvi, zbog čega nije bio sposoban za bezbjednu vožnju.

U takvom stanju nije na vrijeme uočio pješakinju R.T., koja se kretala uz desnu ivicu kolovoza u istom pravcu, niti je preduzeo kočenje i druge radnje kako bi izbjegao udar.

Od zadobijenih povreda pješakinja je preminula. Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu RS.