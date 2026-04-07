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OBRENOVAC

Užas u Srbiji: Maloljetnik osumnjičen za ubistvo bake, nakon hapšenja pitao kada ide kući

Napad se dogodio usred dana pred većim brojem prolaznika

Policija Srbije. Facebook

B. A.

7.4.2026

Maloljetnik (16) iz Srbije uhapšen je u utorak, 7. aprila, zbog sumnje da je nožem usmrtio ženu u Obrenovcu, dok je njen suprug tom prilikom povrijeđen.

Prema dostupnim informacijama, napad se dogodio usred dana pred većim brojem prolaznika. Sumnja se da je mladić nožem nasrnuo na bračni par i nanio im teške povrede. Nezvanično, ubijena žena bila je njegova baka, dok je povrijeđeni muškarac njegov djed.

Iako su se ljekari satima borili za njen život nakon što je s teškim ubodnim ranama prevezena iz centra grada, povrede su bile kobne. Napad se, prema navodima, dogodio nakon kraće rasprave ispred porodičnog objekta.

Djed osumnjičenog pokušao je zaštititi suprugu i tom prilikom je povrijeđen. On se nalazi pod ljekarskim nadzorom i van je životne opasnosti.

Maloljetnik je odmah nakon napada uhapšen, a tokom dana bit će priveden na ispitivanje kod sudije za maloljetnike uz krivičnu prijavu za ubistvo.

Prema nezvaničnim informacijama, prije napada je na internetu pretraživao kazne za maloljetnike i koliko brzo može biti pušten nakon izvršenog krivičnog djela. Također, isto pitanje navodno je postavio i policijskim službenicima nakon hapšenja.

# UBISTVO
# ZLOČIN
# MALOLJETNIK
# HAPŠENJE
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