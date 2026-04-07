Užas u Srbiji: Maloljetnik osumnjičen za ubistvo bake, nakon hapšenja pitao kada ide kući

Maloljetnik (16) iz Srbije uhapšen je u utorak, 7. aprila, zbog sumnje da je nožem usmrtio ženu u Obrenovcu, dok je njen suprug tom prilikom povrijeđen.

Prema dostupnim informacijama, napad se dogodio usred dana pred većim brojem prolaznika. Sumnja se da je mladić nožem nasrnuo na bračni par i nanio im teške povrede. Nezvanično, ubijena žena bila je njegova baka, dok je povrijeđeni muškarac njegov djed.

Iako su se ljekari satima borili za njen život nakon što je s teškim ubodnim ranama prevezena iz centra grada, povrede su bile kobne. Napad se, prema navodima, dogodio nakon kraće rasprave ispred porodičnog objekta.

Djed osumnjičenog pokušao je zaštititi suprugu i tom prilikom je povrijeđen. On se nalazi pod ljekarskim nadzorom i van je životne opasnosti.

Maloljetnik je odmah nakon napada uhapšen, a tokom dana bit će priveden na ispitivanje kod sudije za maloljetnike uz krivičnu prijavu za ubistvo.

Prema nezvaničnim informacijama, prije napada je na internetu pretraživao kazne za maloljetnike i koliko brzo može biti pušten nakon izvršenog krivičnog djela. Također, isto pitanje navodno je postavio i policijskim službenicima nakon hapšenja.