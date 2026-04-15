Ovo je Nikola Pranjić: S Ćorićem i Šljivom satima tukao Metanovića, a onda ga bacili s balkona na šestom spratu

Tužilaštvo KS predložilo je Kantonalnom sudu u Sarajevu da se odredi pritvor Nikoli Pranjiću, Dini Ćoriću i Arminu Šljivi zbog ubistva Adnana Metanovića zvanog "Švabo" u sarajevskom naselju Dobrinja.
KANTONALNI SUD U SARAJEVU
MONSTRUM
Prema navodima Tužilaštva KS, oni su satima udarali Metanovića metalnim šipkama, kašikom za cipele, rukama i nogama
Nikola Pranjić. Facebook - Avaz
Tužilaštvo KS predložilo je Kantonalnom sudu u Sarajevu da se odredi pritvor Nikoli Pranjiću, Dini Ćoriću i Arminu Šljivi zbog ubistva Adnana Metanovića zvanog "Švabo" u sarajevskom naselju Dobrinja.
Prema navodima Tužilaštva KS, oni su satima udarali Metanovića metalnim šipkama, kašikom za cipele, rukama i nogama.
Onda su ga bacili sa balkona na šestom spratu sa visine od oko 19,5 metara, a on je u tom trenutku bio živ.
KANTONALNI SUD U SARAJEVU
KANTONALNI SUD U SARAJEVU
Osumnjičeni su priznali da su udarali Metanovića, no negiraju da su ga bacili s balkona, odnosno tvrde da je on počinio suicid.
- Žao mi je što se ovo desilo. Meni je cilj bio samo da uzmem drogu a ne da ikog diramo, a kamoli nekog ubiti – kazao je Šljivo na ročištu.
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