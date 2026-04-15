Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MONSTRUM

Ovo je Nikola Pranjić: S Ćorićem i Šljivom satima tukao Metanovića, a onda ga bacili s balkona na šestom spratu

Prema navodima Tužilaštva KS, oni su satima udarali Metanovića metalnim šipkama, kašikom za cipele, rukama i nogama

Nikola Pranjić. Facebook - Avaz

S. S.

15.4.2026

Tužilaštvo KS predložilo je Kantonalnom sudu u Sarajevu da se odredi pritvor Nikoli Pranjiću, Dini Ćoriću i Arminu Šljivi zbog ubistva Adnana Metanovića zvanog "Švabo" u sarajevskom naselju Dobrinja.

Prema navodima Tužilaštva KS, oni su satima udarali Metanovića metalnim šipkama, kašikom za cipele, rukama i nogama.

Onda su ga bacili sa balkona na šestom spratu sa visine od oko 19,5 metara, a on je u tom trenutku bio živ.

Osumnjičeni su priznali da su udarali Metanovića, no negiraju da su ga bacili s balkona, odnosno tvrde da je on počinio suicid.

- Žao mi je što se ovo desilo. Meni je cilj bio samo da uzmem drogu a ne da ikog diramo, a kamoli nekog ubiti – kazao je Šljivo na ročištu.

# TUŽILAŠTVO KS
# KANTONALNI SUD U SARAJEVU
# ADNAN METANOVIĆ
# NIKOLA PRANJIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (35)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.