Predsjedavajući Gradskog vijeća Živinica Nail Jusić predat Tužilaštvu TK

Istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK su danas, uz izvještaj o izvršenim pretresima na više lokacija, predali u nadležnost Tuzilastva TK osumnjičenog Naila Jusića.
Podsjećamo, Nail Jusić je vijećnik SDA u Gradskom vijeću Živinica, a obnaša poziciju predsjedavajućeg Vijeća.
- Postupajući tužilac će ispitati osumnjičenog na okolnosti koje su navedene u naredbi o provođenju istrage, nakon čega će odlučiti o daljim mjerama i radnjama koje će se poduzimati. Više informacija ćemo biti u mogućnosti objaviti nakon provođenja ovih istražnih radnji - naveli su iz Tužilaštva TK.