Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BIT ĆE ISPITAN

Predsjedavajući Gradskog vijeća Živinica Nail Jusić predat Tužilaštvu TK

Nail Jusić je vijećnik SDA u Gradskom vijeću Živinica

Avaz

S. S.

prije 2 dana

Istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK su danas, uz izvještaj o izvršenim pretresima na više lokacija, predali u nadležnost Tuzilastva TK osumnjičenog Naila Jusića.

Podsjećamo, Nail Jusić je vijećnik SDA u Gradskom vijeću Živinica, a obnaša poziciju predsjedavajućeg Vijeća.

- Postupajući tužilac će ispitati osumnjičenog na okolnosti koje su navedene u naredbi o provođenju istrage, nakon čega će odlučiti o daljim mjerama i radnjama koje će se poduzimati. Više informacija ćemo biti u mogućnosti objaviti nakon provođenja ovih istražnih radnji - naveli su iz Tužilaštva TK.

# TUŽILAŠTVO TK
# NAIL JUSIĆ
# ŽIVINICE
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.