Zatražen pritvor za nasilnika koji je u Mostaru ženu izbo nožem

Iz Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona danas su prema Općinskom sudu u Mostaru uputili prijedlog za određivanje pritvora prema Edisu S.(28) zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici na štetu svoje supruge, potvrđeno nam je iz ove pravosudne institucije.



Kako nam je rečeno, pritvor je predložen iz razloga jer naročite okolnosti opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo za koje se tereti ili da će dovršiti pokušano krivično djelo, kao i da će učiniti krivično djelo kojim prijeti, a za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju od tri godine ili teža.

Podsjetimo, jučer ujutro se u mostarskom prigradskom naselju Vrapčiči odigrala prava drama, kada je Edis S. , nožem nasrnuo na svoju suprugu S.S. (26) u prisustvu njihovog maloljetnog djeteta. Sve se odigralo u parku u tom naselju, naočigled građana, koji su se zatekli u blizini, a koji su odmah , kada su vidjeli da muškarac nožem ubada ženu, krenuli prema njemu i savladali ga do dolaska policije koju su pozvali.

Dolaskom policije na lice mjesta, on je odmah uhapšen, a ekipa Hitne pomoći je nesretnu ženu odvezla do Kantonalne bolnice „Dr.Safet Mujić“, gdje su joj nakon obrade, kako nam je to potvrđeno, konstatirane lakše tjelesne ozljede. Dijete koje je s njima bilo policija je predala u nadležnost Centra za socijalni rad Mostar, koji je odmah uključen u cijeli slučaj.