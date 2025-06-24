Određen pritvor za kikboksera Ahmeda Kastratija iz Tuzle

Kantonalni sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor za 28-godišnjeg Ahmeda Kastratija iz Tuzle, potvrđeno je Feni u Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona.

Kastrati je uhapšen nakon incidenta koji se dogodio u subotu u ranim jutarnjim satima u jednom tuzlanskom noćnom klubu. U tuči je teško povrijeđen 37-godišnji Saša Vilušić, koji je s povredama opasnim po život hospitaliziran u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla.

Kako je potvrđeno iz UKC-a Tuzla, Vilušić se nalazi u izuzetno teškom stanju i smješten je u Jedinicu intenzivne terapije Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju. Priključen je na aparat za vještačku ventilaciju zbog teških povreda glave i mozga.

Saša Vilušić je sin poznatog tuzlanskog ugostitelja Tomislava Tome Vilušića, vlasnika ugostiteljskog objekta "Ječmište".

Prema dostupnim informacijama, osumnjičeni Ahmed Kastrati je bivši borac u borilačkim sportovima, a 2016. godine suspendiran je na četiri godine zbog korištenja dopinga.