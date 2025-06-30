Nalaz i mišljenje vještaka otkrili detalje o smrti starice na području Ozrena

U nalazu i mišljenju vještaka sudske medicine-obducenta, koje je urađeno po naredbi Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona navedeno je da je smrt Jelene Pejić (rođena 1949. godine, čije tijelo je pronađeno u blizini njene porodične kuće u MZ Panjik, na području Ozrena, Lukavac) neposredno nastupila uslijed oštećenja za po život važnih centara u vratnom dijelu leđne moždine, odnosno prijeloma u dijelu vratnog kralješka nastalog pri naglom opružanju glave, a što je posljedica pada na prednji dio lica i tijela.

Kako se navodi u saopćenju, prilikom obdukcije su također utvrđeni znakovi teškog oštećenja srca kod preminule žene što je moglo dovesti do poremećaja srčane funkcije, dok bi povreda prvog i drugog prsta stopala desne noge ukazivala na veliku vjerovatnoću da je došlo do zapinjanja ovog dijela stopala o čvrstu prepreku te pada oštećene prednjom stranom tijela i glave na neravnu podlogu, u konkretnom slučaju udarca pri padu u naslagane cjepanice drveta.