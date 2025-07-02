Policajac iz Bosanske Gradiške optužen za obljubu djeteta

Policajac iz Bosanske Gradiške D.E. optužen je za krivična djela obljuba sa djetetom mlađim od 15 godina i krivično djelo upoznavanje djece sa pornografijom.

Optužnicu protiv njega je podiglo Okružno javno tužilaštvo Banja Luka, a potvrdio sudija za prethodno saslušanje Okružnog suda.

On je uhapšen 11. avgusta 2023. godine zajedno sa policajcem A.T. iz Laktaša. Kako Mondo saznaje, istraga protiv A.T. je u završnoj fazi.

Obojici je, nakon hapšenja prije dvije godine, određen pritvor zbog bojazni da će uništiti dokaze ili tragove važne za krivični postupak, odnosno da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače.

Iz policije su ranije saopštili da će biti udaljeni sa radnog mjesta i da će protiv njih biti pokrenut unutrašnji postupak.

Zbog zaštite maloljetnih žrtava, ovaj predmet je zatvoren za javnost.