Ugašena četiri požara na području Sokoca, izgorio pomoćni objekt

Na području opštine Sokolac ugašena su četiri požara, od kojih je jedan šumski, a u drugom je izgorio pomoćni objekat u naselju Baltići, rekli su Srni u sokolačkom Vatrogasnom odjeljenju.

Komandir ovog odjeljenja Đorđe Komlenović naveo je da su vatrogasci sinoć oko 21 čas ugasili požar na dva lokaliteta u selu Preljubovići, gdje je vatra zahvatila lager sokolačkog Šumskog gazdinstva "Romanija", a na drugoj lokaciji šumu.

Šumski požar u Malušu

Nadležni organi i službe utvrdiće iznos materijalne štete i uzroke izbijanja požara.

Komlenović je rekao da su dvije ekipe Vatrogasnog odjeljenja Sokolac i više radnika sokolačkog Šumskog gazdinstva "Romanija" sinoć oko 22.00 časa ugasili i šumski požar u mjestu Maluš.

Prema njegovim riječima, ugašen je i požar u kome izgorio pomoćni objekat u dvorištu porodične kuće u Ulici Starine Novaka u naselju Baltići, te spriječeno širenje vatre na pomoćne objekte i više kuća u blizini objekta koji je gorio.

Komlenović je rekao da su vatrogasci sinoć od 22. do ponoći ugasili požar i u mjestu Tukovi, u selu Košutica, gdje je vatra nošena jakim vjetrom sa suhe trave i niskog rastinja zaprijetila obližnjim kućama.

Apel građanima

Iz Vatrogasnog odjeljenja Sokolac apeluju da građani da ne pale vatru na otvorenom, da ne ostavljaju bilo kakvu vatru bez nadzora, da povećaju nadzor nad srestvima kojima rukuju a koja mogu izazvati požar, posebno u vrijeme izrazito visoke temperature, te da u slučaju izbijanja požara odmah pozovu vatrogasce na broj 123 ili operativno-komunikacijski centar civilne zaštite na broj 121.