BIO AGRESIVAN

Prve fotografije sa mjesta ubistva kod Prnjavora: Brata ubio dok je ležao na krevetu

Adnan je često pio i bivao sve agresivniji, zato su ga komšije počele izbjegavati, kaže mještanin

B. C.

20.7.2025

Adnan Didić (37) nožem je ubio svog brata Miralema (48) u porodičnoj kući u naselju Babanovci kod Prnjavora.

Slučaj je zbog načina izvršenja kvalifikovan kao teško ubistvo.

Srpskainfo saznaje da je Miralem ubijen u trenucima kada je ležao na krevetu i spavao.

Zločinu je kumovalo cjelodnevno pijančenje, a za osumnjičenog Adnana mještani pričaju da je u zadnje vrijeme bio sve agresivniji.

– Taj alkohol je zlo. Adnan je često pio i bivao sve agresivniji. Zato su ga komšije počele izbjegavati. Agresija je kulminirala juče kada je nožem izbo svoga brata više puta – ispričao je komšija Didića za Srpskainfo.

I drugi su jednoglasni u stavu da je bilo samo pitanje vremena kada će se tragedija dogoditi u porodičnoj kući Didića.

