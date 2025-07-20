Potresna ispovijest najstarijeg brata Mevludina: Zvao sam policiju više puta, a oni su odgovarali da je to porodični problem

Tragedija koja je potresla Prnjavor mogla je biti spriječena da je policija reagovala na vrijeme, tvrdi u ispovijesti za Srpskainfo Mevludin Didić.

Uporodičnoj tragediji u mjestu Babanovci kod Prnjavora najmlađi od braće Didić, Adnan kuhinjskim nožem je izbo brata Miralema dok je ležao na krevetu u porodičnoj kući.

Adnan je bio agresivan kada popije

Ubistvu je prethodilo cjelodnevno pijančenje, a sva trojica braće živjela su u porodičnoj kući i nisu imali porodice.

Najstariji od braće Didić za Srpskainfo tvrdi da je osumnjičeni Adnan, već duže vrijeme bio agresivan kada popije i da je otvoreno prijetio Miralemu da će ga ubiti.

Adnan je bio agresivan kada popije. Prijetio je bratu Miralemu da će ga ubiti, a Miralem je bio miran, nikada mu nije uzvraćao na provokacije, ni nasilje- ispričao je Mevludin, koji je kobnog dana bio u gradu. Dodaje kako je glavni povod za ubistvo agresija najmlađeg brata u stanju teškog pijanstva.

On je u nekoliko navrata istakao da se ubistvo moglo spriječiti da je policija reagovala na vrijeme.

– Zvao sam policiju nekoliko puta, a oni su odgovarali da je to porodični problem i da ga mi riješimo i evo šta se dogodilo. Zvao sam ih više puta, molio da ga sklone, da nešto preduzmu, ali su mi govorili – to vam je porodični problem. Sad mi je jedan brat mrtav, a drugi u zatvoru – ovim riječima za Srpskainfo Mevludin opisuje porodičnu tragediju.

Ispovijest Mevludina Didića još jednom upozorava da sistem reaguje tek kada bude prekasno.

– Eto da se reagovalo na vrijeme, mi sada ne bi bili ovdje i pričali o ubistvu moga brata- dodaje Didić.

Adnan išao po selu i mene isto tražio

Samo jednom kako navodi Mevludin, policija je došla do porodične kuće, ali ništa konkretno nisu preduzeli.

– Kada se dogodilo ubistvo, nisam bio kući, bio sam u gradu. Komšije su mi ispričale da je Adnan išao po selu i mene isto tražio, vjerovatno da i mene ubije. Sestra koja živi u komšiluku mi je javila šta se dogodilo, a ja sam odmah pozvao policiju- prisjetio se Didić kobnog dana.

Mevludin je ispričao i da su se komšije plašile Adnana zbog njegove agresivnosti i sklonosti alkoholu.

– Počeli su ga izbjegavati, a on je kuvao u sebi. Nažalost, ovo ubistvo je moglo biti spriječeno da su policajci na vrijeme reagovali- ponovio je Mevludin.