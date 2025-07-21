Akcija „Blic“: Pronađena droga, slobode lišen 45-godišnjak

Policijski službenici PU Centar i Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, pod nadzorom tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, realizovali su operativnu akciju kodnog naziva "Blic" s ciljem dokumentovanja neovlaštenog prometa opojnim drogama, saopćeno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

- U izvršenim pretresima na području Centra pronađeno je i oduzeto osam PVC pakovanja sa sadržajem materije koja svojim izgledom asocira na opojne drogu speed i marihuanu, ukupne mase više od 300 grama, digitalna vaga, mobiteli i drugi predmeti od interesa za istragu.

Zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, slobode je lišen muškarac A.O. (1980) iz Sarajeva, višestruki povratnik u činjenju krivičnih djela zloupotrebe opojnih droga.

Osumnjičeni se nalazi na kriminalističkoj obradi u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo- naveli su iz policije.