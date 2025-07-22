KARAKAJ KOD ZVORNIKA

Akcija "Poštar": Krijumčarili tekstilnu robu preko Drine

Dvojica uhapšena, izvršenim uviđajem na licu mjesta izuzeta je veća količina tekstilnih proizvoda

Policija zatekla krijumčare. Avaz (Fotografija ne odražava stvarni događaj)

B. C.

22.7.2025

 U akciji "Poštar" policija je uhapsila P.V. i M.P, iz Zvornika.

Iz Policijske uprave Zvornik je saopćeno da se sumnjiče da su u noći 20. na 21. jul, na rijeci Drini u Karakaju kod Zvornika preko carinske linije između Republike Srbije i Srpske vršili ilegalano prebacivanje tekstilnih proizvoda iz čamca u Passat, gdje ih je policija zatekla.

- Izvršenim uviđajem na licu mjesta izuzeta je veća količina tekstilnih proizvoda, navode iz policije i dodaju da se uhapšeni zbog krivičnog djela krijumčarenje.

O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Tužilaštva BiH koji je naložio da se protiv navedenih lica dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu. U toku je kriminalistička obrada lica lišenih slobode- navode iz Policijske uprave Zvornike.

# KRIJUMČARENJE
# TEKSTILNA ROBA
# PU ZVORNIK
# HAPŠENJE
