Akcija "Poštar": Krijumčarili tekstilnu robu preko Drine

U akciji "Poštar" policija je uhapsila P.V. i M.P, iz Zvornika.

Iz Policijske uprave Zvornik je saopćeno da se sumnjiče da su u noći 20. na 21. jul, na rijeci Drini u Karakaju kod Zvornika preko carinske linije između Republike Srbije i Srpske vršili ilegalano prebacivanje tekstilnih proizvoda iz čamca u Passat, gdje ih je policija zatekla.

- Izvršenim uviđajem na licu mjesta izuzeta je veća količina tekstilnih proizvoda, navode iz policije i dodaju da se uhapšeni zbog krivičnog djela krijumčarenje.

O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Tužilaštva BiH koji je naložio da se protiv navedenih lica dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu. U toku je kriminalistička obrada lica lišenih slobode- navode iz Policijske uprave Zvornike.