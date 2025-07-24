Državljanin Austrije teško povrijeđen u slijetanju kvada

U slijetanju četvorotočkaša, u Bosanskoj Gradišci teško je povrijeđen državljanin Austrije B.D., koji je zbog povreda završio na UKC-u RS u Banjoj Luci.

Nesreća se desila u srijedu na lokalnom putu u mjestu Cerovljani oko 18:30 slijetanjem sa kolovoza četverocikla Quad kojim je upravljala osoba D.D. iz Beograda, dok se povrijeđeni nalazilo na mjestu suvozača.

Uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Bosanska Gradiška.