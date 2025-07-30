Poznat identitet stradale doktorice: Hitna pomoć se emotivno oprostila od nje

Nakon što je pala stijena na put kod Foče, smrtno je stradala doktorica Hitne pomoći u Sarajevu Aida Softić, dok je njen otac zadobio povrede.
Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo se oprostio emotivno od nje na društvenim mrežama.
- U trenucima kad riječi nijeme postaju, ostaje tišina koja svjedoči o veličini gubitka. Doktorica Aida Softić bila je ljekar na specijalizaciji iz urgentne medicine – izuzetno predana svom pozivu, odgovorna, savjesna i krajnje posvećena svakom zadatku koji je preuzimala. Njena stručnost i profesionalni integritet ostavili su neizbrisiv trag u našoj ustanovi.
Pamtit ćemo je kao osobu blage naravi, otvorenog srca i istinske empatije – kolegicu koja je znala slušati, razumjeti i pomoći. Njeno prisustvo donosilo je mir, njene riječi ohrabrenje, a njen rad pouzdanost u svakodnevnim izazovima urgentne medicine. Odlaskom doktorice Softić izgubili smo, ne samo vrhunskog mladog stručnjaka, već i osobu čija je ljudskost nadahnjivala.
U ime svih zaposlenih, izražavamo najdublje saučešće njenoj porodici, prijateljima i svima koji su je voljeli i poštovali. Njena dobrota, profesionalnost i trag koji je ostavila ostat će u našem kolektivnom sjećanju. Ostat će s nama – u tišini dežurstava, u pogledima kolega, u svakom životu kojeg je dotakla nadom - naveli su.