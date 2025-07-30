Poznat identitet stradale doktorice: Hitna pomoć se emotivno oprostila od nje

Nakon što je pala stijena na put kod Foče, smrtno je stradala doktorica Hitne pomoći u Sarajevu Aida Softić, dok je njen otac zadobio povrede.

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo se oprostio emotivno od nje na društvenim mrežama.

- U trenucima kad riječi nijeme postaju, ostaje tišina koja svjedoči o veličini gubitka. Doktorica Aida Softić bila je ljekar na specijalizaciji iz urgentne medicine – izuzetno predana svom pozivu, odgovorna, savjesna i krajnje posvećena svakom zadatku koji je preuzimala. Njena stručnost i profesionalni integritet ostavili su neizbrisiv trag u našoj ustanovi.