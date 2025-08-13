Protest na Mostu žrtava genocida u Srebrenici: Autom blokirao saobraćaj zbog Dodika

Vozilo parkirano usred mosta u Goraždu, potpuno obustavljen saobraćaj, očigledan izraz nezadovoljstva prema aktuelnim političkim prilikama

Blokirao most u Goraždu. Društvene mreže

A. H. K.

13.8.2025

U Goraždu je današnji protest dobio neočekivan oblik, građanin Dragan Milović – Šurda parkirao je automobil na sredini ­Mosta žrtava genocida u Srebrenici, time blokirajući saobraćaj u oba smjera. Ovaj čin simbolično izražava nezadovoljstvo politikom Milorada Dodika. 

Nakon što je vozilo ostalo na mjestu, Milović je navodno otišao na kafu kod lokalnog ugostitelja, dok su policijske snage osigurale okolinu. Fotografije sa lica mjesta prikazuju bijeli automobil i zaustavljena vozila, a prema riječima autora objave, ovakvim potezima grupa građana želi izraziti nezadovoljstvo aktuelnim političkim dešavanjima.

