Kuća strave u Brčkom: Podignuto osam optužnica protiv dvanaest roditelja zbog zapuštanja djece

Tužilaštvo Brčko distrikta BiH podiglo je osam optužnica protiv dvanaest roditelja zbog krivičnog djela zapuštanja djece u slučaju pronalaska 31 djeteta bez roditeljskog nadzora u Brčko distrikta BiH.

Kako je ranije objavio portal "Avaza", Osnovni sud Brčko distrikta BiH do sada je potvrdio sedam optužnica, dok se očekuje odluka suda po još jednoj podignutoj optužnici.

Iz Tužilaštva Brčko Distrikta BiH navode da u dosadašnjem toku izuzetno složene i obimne istrage u vezi sa slučajem pronalaska 31 djeteta bez roditeljskog nadzora u Brčko distrikta BiH, Tužilaštvo Brčko distrikta BiH otvorilo je veći broj pojedinačnih predmeta i u osam predmeta podiglo je optužnice protiv ukupno dvanaest lica koja imaju svojstvo roditelja zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo “Zapuštanja i zlostavljanja djeteta” iz člana 216 stav 1) u vezi sa članom 31 Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH.

Grubo zanemarivanje

- Podignutim optužnicama stavlja se na teret roditeljima inicijala V.I. (50)* i H.T. (44)* da su grubo zanemarili svoje roditeljske dužnosti zbrinjavanja prema svoje sedmero djece, zatim roditeljima inicijala G.H (35)* i F.O. (26)* da su grubo zanemarili svoje roditeljske dužnosti zbrinjavanja prema svoje petero djece, zatim roditeljima inicijala S.H. (27)* i Š.O. (25)* da su grubo zanemarili svoje roditeljske dužnosti zbrinjavanja prema svoje dvoje djece, zatim roditeljima inicijala N.H. (41)* i L.Š. (37)* da su grubo zanemarili svoje roditeljske dužnosti zbrinjavanja prema svoje dvoje djece, zatim roditelju S.O. (43)* da je grubo zanemarila svoju roditeljsku dužnosti zbrinjavanja prema svoje četvero djece, zatim roditelju M.H. (20)* da je grubo zanemarila svoju roditeljsku dužnosti zbrinjavanja prema svom jednom djetetu, zatim roditelju V.H. (40)* da je grubo zanemarila svoju roditeljsku dužnosti zbrinjavanja prema svom jednom djetetu, kao i roditelju A.H. (31)* da je grubo zanemario svoju roditeljsku dužnosti zbrinjavanja prema svom jednom djetetu - navodi se u saopćenju.

Dakle, predmetnim optužnicama tereti se ukupno dvanaest roditelja da su grubo zanemarili roditeljske dužnosti zbrinjavanja za ukupno 23 djece.

- U načinu izvršenja optuženim roditeljima se stavlja na teret da su tokom 2024. godine ostavili bez nadzora svoju djecu licu Z.Đ. iz Brčkog, uz naknadu od 250 do 300 EUR-a mjesečno po djetetu, znajući da lice Z.Đ. nije registrovana i osposobljena za obavljenje te djelatnosti, da ima veći broj djece koju čuva u toj kući, da ih drži u neadekvatnim prostornim uslovima, neprilagođenim njihovom uzrastu, uz nedovoljne količine hrane, bez dovoljnog broja kreveta za svako dijete, pri čemu su djeca spavala po podu i po hodniku, ograničene slobode kretanja i mogućnosti izlaska na svjež zrak i u šetnju, uz fizičko kažnjavanje za neposluh, neadekvatne higijenske uslove, te bez ljekarskih pregleda u slučaju potrebe, usljed čega je dana 25. februara 2025. godine, od strane nadležnih organa, zatečeno 31 zapušteno dijete bez roditeljskog nadzora - saopćeno je.

Dvoje djece vraćeno roditeljima

Istovremeno, Tužilaštvo Brčko distrikta BiH je u toku istrage utvrdilo da za dva roditelja nema elemenata učinjenja krivičnog djela “Zapuštanja ili zlostavljanja djeteta” prema svoje dvoje djece, te shodno tome donešena je naredba o obustavi istrage protiv roditelja L.H. (22)* i H.H. (19)* i dvoje djece je vraćeno roditeljima.