Ovo je policajac iz Mionice kojeg je mladić mačetom posjekao po stomaku, rukama i glavi

Policajac Milan Đokić (31) teško je povrijeđen noćas u parku u Mionici (Srbija) kada ga je Aleksa T. (22) mačetom izrezao po stomaku, rukama i glavi, piše Telegraf.rs.

Napadač je uhapšen i određeno mu je policijsko zadržavanje do 48 sati zbog pokušaja ubistva. Nesretni čovjek je uspio da mu pobjegne i tako, krvav, uđe u obližnji kafić.

Policajcu su u bolnici u Valjevu konstatovane povrede po rukama, stomaku i glavi.

On je u teškom stanju prevezen u bolnicu u Beogradu. Osumnjičeni Aleksa će sutra biti saslušan u tužilaštvu zbog sumnje da je pokušao ubiti policajca.

Policajac je nakon napada, sav krvav, ušao u kafić i bukvalno se srušio na pod. Neko od zaposlenih je pozvao policiju i Hitnu pomoć – kaže naš sagovornik.