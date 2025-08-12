ALARMANTNO STANJE

Video / Piloti iz Srbije nemaju sekund odmora: Od jutros izbacili 248 tona vode u borbi za ljudske živote u Crnoj Gori

Naši piloti, zajedno sa kolegama iz Crne Gore, od 7 sati djeluju iz zraka, navode

Intervencija na terenu. Facebook / MUP Srbije

A. O. / Telegraf.rs

12.8.2025

Posada helikoptera "Kamov" MUP-a Srbije, koji je jučer sletio u Podgoricu na poziv Crne Gore, danas je od ranog jutra u punoj misiji gašenja požara na lokaciji Đurkovići – Rogami.

Instagram stranica MUP Srbije objavila je najnoviji snimak akcije gašenja požara u Crnoj Gori, u kojoj su učestvovale snage iz Srbije.

- Naši piloti, zajedno sa kolegama iz Crne Gore, od 7 sati djeluju iz zraka i do sada su izbacili 248 tona vode u borbi za svaki hektar šume i svaki ljudski život. Uvijek spremni da pomognemo – jer solidarnost ne poznaje granice – navode.

Podsjetimo, Srbija je među prvima poslala ruski helikopter "Kamov" kako bi pomogla u suzbijanju požara. Ovaj helikopter je po kapacitetu najveći u regionu.

Vatrogasci već gotovo tri dana aktivno rade na gašenju požara koji bjesni u Crnoj Gori.

# SRBIJA
# CRNA GORA
# MUP SRBIJE
