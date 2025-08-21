Muhamed Žižić je policajac koji je izgubio život prilikom bijega iz tuđeg stana

Policijski inspektor Muhamed Žižić, koji u tom trenutku nije bio na dužnosti, smrtno je stradao nakon što je pokušao pobjeći iz stana spuštajući se niz oluk sa četvrtog sprata, saznaje portal Crna-Hronika.

U ranim jutarnjim satima 21. augusta 2025. godine, u 01:06 sati, Policiji Brčko distrikta BiH prijavljeno je da se u ulici Braće Ribnikara čuje buka iz jednog stana, dok je vlasnik bio odsutan. Postojala je sumnja da je u toku provala.

Po dolasku na lice mjesta policijski službenici su utvrdili da je nepoznato lice, koristeći najvjerovatnije originalni ključ, ušlo u stan bez dozvole. Pokušavajući pobjeći s mjesta događaja, zadobilo je teške povrede od kojih je preminulo. Kasnije je potvrđeno da se radi o Muhamedu Žižiću.

U neposrednoj blizini mjesta događaja, u automobilu stradalog, pronađena je bivša supruga vlasnika stana, koja se dovodi u vezu sa izvršenjem krivičnog djela. Na mjestu događaja obavljen je uviđaj.

Iz Policije Brčko distrikta BiH su saopštili da, pod nadzorom Tužilaštva, preduzimaju dalje istražne radnje radi utvrđivanja svih okolnosti ovog slučaja, te da će javnost biti blagovremeno obaviještena.