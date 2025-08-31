Video / Pogledajte kako su dvojica muškaraca opljačkali zlataru u Maglaju

Na snimcima se jasno vidi kako jedan od pljačkaša ulazi u prostorije zlatare i odnosi nakit, dok njegov saučesnik stoji ispred objekta i čuva stražu.

Dva nepoznata muškarca počinila su pljačku zlatare AM u Maglaju u ranim jutarnjim satima. Pljačka se dogodila oko 4 sata, a sigurnosne kamere zabilježile su trenutak provale i krađe, kako prenosi Crna hronika .

Prema prvim procjenama, ukradeno je zlato čija se vrijednost procjenjuje na više od 40.000 KM. Policija je obavila uviđaj na mjestu događaja, a nadležni organi intenzivno tragaju za počiniocima.

Vlasnik zlatare kaže da je šokiran i ogorčen zbog pljačke.

- U nekoliko minuta ostali smo bez vrijednosti koje smo godinama stvarali. Ovo nije samo materijalna šteta, već i udar na sigurnost nas i naših sugrađana. Nadam se da će policija brzo pronaći odgovorne - izjavio je vlasnik.