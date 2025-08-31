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KAMERE SVE SNIMILE

Video / Pogledajte kako su dvojica muškaraca opljačkali zlataru u Maglaju

Ukradeno je zlato čija se vrijednost procjenjuje na više od 40.000 KM

Sigurnosne kamere zabilježile su trenutak provale. Crna hronika

I. H.

31.8.2025

Dva nepoznata muškarca počinila su pljačku zlatare AM u Maglaju u ranim jutarnjim satima. Pljačka se dogodila oko 4 sata, a sigurnosne kamere zabilježile su trenutak provale i krađe, kako prenosi Crna hronika.

Na snimcima se jasno vidi kako jedan od pljačkaša ulazi u prostorije zlatare i odnosi nakit, dok njegov saučesnik stoji ispred objekta i čuva stražu.


Prema prvim procjenama, ukradeno je zlato čija se vrijednost procjenjuje na više od 40.000 KM. Policija je obavila uviđaj na mjestu događaja, a nadležni organi intenzivno tragaju za počiniocima.

Vlasnik zlatare kaže da je šokiran i ogorčen zbog pljačke.

- U nekoliko minuta ostali smo bez vrijednosti koje smo godinama stvarali. Ovo nije samo materijalna šteta, već i udar na sigurnost nas i naših sugrađana. Nadam se da će policija brzo pronaći odgovorne - izjavio je vlasnik.

# PLJAČKA
# ZLATARA
# MAGLAJ
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