Brat poginulog mladića za "Avaz": Mehmed je puzao 30 metara ranjen, krv je šikljala na sve strane

Bosnu i Hercegovinu potresla je još jedna velika tragedija - od mine je poginuo mladić Mehmed Hasanamidžić iz Hodžića kod Doboja. Nesretni mladić čuvao je stado koza i krenuo je da ih potjera, međutim, tu je bio njegov kraj.
Ovaj mladić nije prvi iz porodice Hasanamidžić kojeg je mina ubila. On nije bio ni rođen kada je ta mina postavljena, a, eto, skončao je 30 godina od kraja agresije na BiH.
Tuga do neba
Mjesto gdje se nesreća dogodila zove se Becanj i jedna je od najzagađenijih lokacija zaostalim minama u BiH. Reporter „Avaza“ bio je na mjestu nesreće. Kako je već poznato, mladić je vraćao stado koza. On je treća žrtva zaostalih mina iz brojne porodice Hasanamidžić, prije njega živote u minskom polju izgubili su Ešref, njegov amidža i strina Šahza, a bez noge je ostao njegov otac Mihret, koji je kasnije preminuo.
Ono što je zanimljivo, a tragično i izaziva tugu do neba, je činjenica da je mladić Mehmed pošao da manje stado koza koje je uzgajao s bratom Mirsadom (28) vrati kući prije mraka. U tom trenutku, eksplodirala je zaostala mina. Ubila je u uskom krugu pet koza, a Mehmeda, koji je od mjesta eksplozije bio udaljen desetak metara, teško je povrijedila gelerima po glavi i stomaku. Njegov stariji brat Mirsad pošao je da ga traži. Našao ga je 30-tak metara dalje od eksplozije i stada.
- Čim sam čuo eksploziju, potrčao sam da vidim šta se desilo. Prvo što sam pomislio, mina je ubila brata. I jeste... – govori plačnim glasom Mirsad za „Dnevni avaz“.
Minsko polje
Potom je nastavio:
- On je, iako teško ranjen, uspio dopuzati 30 metara dalje od nesreće. Bio je živ. Krv je šikljala na sve strane, samo što sam ga prevrnuo na leđa, izdahnuo je. Potrčao sam kući da strašnu vijest saopćim majci Feridi. Vratio sam se na mjesto tragedije, vidim i pet ovaca koje je mina ubila u krugu od dva-tri metra, neke je ranila. Mi živimo od drva, od stoke, takva nam je sudbina. Mislio sam da ovdje nema mina. Kasnije sam vidio da je uginulo još nekoliko ovaca od povreda tokom noći. Život pored minskog polja je naša sudbina. Mina je odbila nogu i našem ocu Mihretu, koji je kasnije preminuo. Mi više ne znamo šta je na Becnju deminirano, šta nije – kaže kroz suze Mirsad Hasanamidžić.
Nakon što su demineri u periodu od 8-9 sati deminirali bezbjedan put i ustanovili da je opasnu minu PROM 1 aktivirala koza, dalje istražne radnje će preuzeti policija i tužitelj OJT Doboj. Nikome prilaz mjestu eksplozije mine i nakon toga nije bio dozvoljen.
Majka slomljena od boli
Majka je sa suzama u očima rekla da ne zna da li je više slomljena tugom ili neimaštinom. Rekla je da nema novca ni za dženazu.
- On mi je bio sve. Radio je, vrijedan bio. Borili smo se zajedno za koru hljeba. Otišao je gore da čuva koze koje često odlutaju u minska polja. Pokušao je da ih vrati. I tu je nešto puklo. Kaže, nema više tvog Mehe. Nisu ga iznijeli. Raznijelo ga svega. Ništa od njega. Da je barem invalid ostao da ga gledam – rekla je majka stradalog Mehmeda Ferida Hasanamidžić.
Nakon ove izjave džematlije su sakupile novac za dženazu.
I ranije ginuli na istom mjestu
Ovdje je prije nekoliko godina život izgubila i Šahza Hasanamidžić, koja je sa suprugom Salihom brala čahure kao sekundarni otpad, da bi preživjela. Jučer od jutra, porodici koja je izgubila mladića dolaze komšije, rodbina i prijatelji i donose pomoć. Jedan od mještana kaže da bi porodice Hasanamidžić trebalo iseliti na sigurnije mjesto, dok nije pala još koja žrtva. Tijelo poginulog mladića Mehmeda je otpremljeno u Banju Luku na obdukciju, kada će se znati detalji njegove pogibije.