Brat poginulog mladića za "Avaz": Mehmed je puzao 30 metara ranjen, krv je šikljala na sve strane

Bosnu i Hercegovinu potresla je još jedna velika tragedija - od mine je poginuo mladić Mehmed Hasanamidžić iz Hodžića kod Doboja. Nesretni mladić čuvao je stado koza i krenuo je da ih potjera, međutim, tu je bio njegov kraj.

Ovaj mladić nije prvi iz porodice Hasanamidžić kojeg je mina ubila. On nije bio ni rođen kada je ta mina postavljena, a, eto, skončao je 30 godina od kraja agresije na BiH.

Tuga do neba

Mjesto gdje se nesreća dogodila zove se Becanj i jedna je od najzagađenijih lokacija zaostalim minama u BiH. Reporter „Avaza“ bio je na mjestu nesreće. Kako je već poznato, mladić je vraćao stado koza. On je treća žrtva zaostalih mina iz brojne porodice Hasanamidžić, prije njega živote u minskom polju izgubili su Ešref, njegov amidža i strina Šahza, a bez noge je ostao njegov otac Mihret, koji je kasnije preminuo.

Ono što je zanimljivo, a tragično i izaziva tugu do neba, je činjenica da je mladić Mehmed pošao da manje stado koza koje je uzgajao s bratom Mirsadom (28) vrati kući prije mraka. U tom trenutku, eksplodirala je zaostala mina. Ubila je u uskom krugu pet koza, a Mehmeda, koji je od mjesta eksplozije bio udaljen desetak metara, teško je povrijedila gelerima po glavi i stomaku. Njegov stariji brat Mirsad pošao je da ga traži. Našao ga je 30-tak metara dalje od eksplozije i stada.

- Čim sam čuo eksploziju, potrčao sam da vidim šta se desilo. Prvo što sam pomislio, mina je ubila brata. I jeste... – govori plačnim glasom Mirsad za „Dnevni avaz“.