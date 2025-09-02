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"CEH U WALTERU"

Mladić koji je "divljao" Sarajevom se ponovo bahati: Ismijao kaznu koju je dobio od MUP-a KS

Njega je snimao vjerovatno prijatelj koji mu je kazao: "Kolega, n*jebo si", na šta se on nasmijao

Mladići ismijavali kaznu od MUP-a. Screenshot

A. O.

2.9.2025

U Sarajevu je sve više nesavjesnih vozača, što dokazuju i snimci koji kruže na društvenim mrežama. Jedan takav zabilježen je jučer kada se vozač Mercedesa pohvalio bahatom vožnjom gdje je ograničenje brzine 60 kilometara na sat (km/h), vozio 180 km/h - tri puta brže od dozvoljenog.

Javnost je ostala zgrožena kada je vozač videosnimak brze vožnje objavio na društvenim mrežama.

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica (NiP) objavio je da je mladić kažnjen sa 1.300 KM, uz 100 KM sudskih troškova, te tromjesečnom zabranom korištenja inostrane vozačke dozvole na području Bosne i Hercegovine.

Malo kasnije nakon što se Katica oglasio o tom događaju, sankcionisani vozač je također na društvenim mrežama ismijavao to što je sankcioniran.

Njega je snimao vjerovatno prijatelj koji mu je kazao: "Kolega, n*jebo si", na šta se on nasmijao.

Osim toga, neke od medijskih objava o tome da je novčano sankcioniran zbog toga što je 180 km/h vozio kroz gusto naseljeni dio grada je prokomentarisao: "Ceh u Walteru (sarajevski kafić)", uz emotikon koji se smije.

Komentari na društvenim mrežama. Screenshot

Nadalje, ovo nije prvi put da se ovaj vozač na društvenim mrežama "pohvalio" teškim kršenjem saobraćajnih propisa u Sarajevu.

Naime, nedavno je objavio videosnimak koji prikazuje kako u noćnim satima na raskrsnici kod Sarajevo City Centra (SCC) "drifta" automobilom švicarskih registarskih oznaka. Kažnjen je i za ovaj prekršaj, i to u iznosu od 450 KM.

Kažnjeni vozač s još jednim mladićem ispred automobila. Instagram

Ranije je pozirao za fotografiju s još jednim mladićem, obojica stojeći ispred dva automobila parkirana na Trgu Susan Sontag, ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu gdje je zabranjeno parkirati.

# VOŽNJA
# SARAJEVO
# MUP KS
# SARAJEVO
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