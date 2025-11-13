Netanjahu poručio da se ne boji dolaska u Njujork, Mamdanija optužio za antisemitizam: "Mlad i neobrazovan"

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) izjavio je u intervjuu s australijskom novinarkom Erin Molan da nije zabrinut zbog najava gradonačelnika Njujorka Zohrana Mamdanija (Zohran Mamdani), koji je nedavno kazao da bi ga uhapsio ukoliko bi posjetio taj grad.

Na pitanje novinarke da li ga takve izjave plaše, Netanjahu je kratko odgovorio:

- Ne, nisam uplašen. Šta da kažem o Mamdaniju? Šta je s njim?“

Politički stavovi

Nakon toga, premijer Izraela osvrnuo se na političke stavove gradonačelnika Njujorka, naglašavajući da se oni uveliko razlikuju od njegovog pristupa ekonomskim pitanjima. Kao primjer je naveo, kako je rekao, „uspjeh izraelskih ekonomskih reformi“, koje su prema njegovim riječima zemlju pretvorile u „globalnu tehnološku silu“.

Netanjahu je istakao i da antisemitizam, po njegovom mišljenju, može „uništiti društva“.

- Počinje s Jevrejima, zatim prelazi na crnce, homoseksualce, Latinoamerikance... i na kraju razara cijela društva - poručio je, dodajući kako bi Njujork mogao imati „mračnu budućnost“ ako nastavi tim putem.

Razgovor sa Mamdanijem

Na pitanje da li bi bio spreman na razgovor s Mamdanijem, odgovorio je da trenutno ima „mnogo važnih razgovora“ i dodao:

- Mislim da bi on trebao da se priberе prije nego što daje takve izjave.“

Premijer je još poručio kako je „dobro biti mlad lider“, ali da „nije dobro biti mlad i neobrazovan lider“, savjetujući gradonačelniku Njujorka da se bolje informiše.

U pozadini ove rasprave nalazili su se i pozivi nekih njujorških zvaničnika da Netanjahu posjeti grad. Među njima je i republikanska vijećnica Inna Vernikov (Inna Vernikov), koja je na društvenoj mreži Iks (X) objavila pismo u kojem poziva izraelskog premijera da dođe u Njujork upravo na dan kada Mamdani preuzima dužnost.

- Tokom proteklih mjeseci novoizabrani gradonačelnik Zohran Mamdani davao je neodgovorne, pa čak i apsurdne izjave, vodeći kampanju s obećanjem da će vas 'uhapsiti' čim dođete u naš grad - navela je Vernikov u svom pismu.

Dodala je i da, bez obzira na to slažu li se pojedinci s njegovom politikom ili ne, Netanjahu „ostaje legitimno izabrani premijer“.

"Potpuno nerealan"

Demokratski kongresmen iz Njujorka Džeri Nadler (Jerry Nadler) ranije ove godine izjavio je za Njujork tajms (The New York Times) da je Mamdanijev prijedlog „potpuno nerealan“, jer za takav potez ne postoji nikakva pravna nadležnost.

Podsjetimo, Međunarodni krivični sud (ICC) je 2024. godine izdao nalog za hapšenje Netanjahua zbog ratnih zločina u Gazi. Tokom predizborne kampanje, Mamdani je izjavio da bi ga, ukoliko dođe u grad tokom njegovog mandata, uhapsio u skladu s tim nalogom.