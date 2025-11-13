Srušio se borbeni avion u Rusiji, posada poginula

Borbeni avion Su-30 srušio se navečer tokom planiranog trenažnog leta u ruskoj Republici Kareliji, a oba člana posade izgubila su život, saopćilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Nesreća se desila 13. novembra oko 19 sati po moskovskom vremenu.

Prema zvaničnim informacijama, avion je izvodio redovni trenažni let bez municije kada se srušio u nenaseljenom području. Rusko ministarstvo navelo je da su hitne službe odmah upućene kako bi obezbijedile mjesto pada i započele uviđaj.

Guverner Karelije Artur Parfenčikov potvrdio je da je dojava o padu aviona zaprimljena u Prioneškom okrugu, te da su regionalne službe poslane na lokaciju za koju se sumnja da je područje nesreće. Prema prvim podacima, u letjelici su bile dvije osobe koje nisu preživjele.

Ovo je još jedan incident s vojnim letjelicama zabilježen ove godine, a tačan uzrok pada Su-30 bit će utvrđen detaljnom istragom vojnih i zrakoplovnih institucija Ruske Federacije.

Istog dana došlo je i do avionske nesreće u Hrvatskoj, u području mjesta Krivi Put nedaleko od Senja, gdje je s radara nestao avion tipa Air Tractor. Letjelica je pala na nepristupačnom terenu, a nakon dolaska spasilaca požar na olupini je ugašen i pronađeno je jedno izgorjelo tijelo.

Prema dostupnim informacijama, dvije nesreće dogodile su se u kratkom vremenskom razmaku, ali nemaju međusobne povezanosti – u Rusiji je stradao vojni borbeni avion, dok je kod Senja pala civilna letjelica turske registracije koja je učestvovala u protupožarnim ili radnim letovima. Tačni uzroci padova bit će poznati nakon okončanja uviđaja i zvaničnih istraga.