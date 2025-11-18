DELEGACIJE IZ 23 ZEMLJE

Merc i Makron predvode razgovore u Berlinu o digitalnoj nezavisnosti Evrope

Samit će se također baviti upotrebom softvera u vladinim agencijama i javnoj upravi

Merc i Makron. Politico

FENA

18.11.2025

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz), francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron), ministri iz zemalja EU i poslovni lideri sastaju se u utorak u Berlinu kako bi razgovarali o načinima na koje Evropa može smanjiti svoju ovisnost o tehnološkim kompanijama izvan Evrope.

Samit o evropskom digitalnom suverenitetu trebao bi ugostiti delegacije iz 23 zemlje. Merc i Makron će održati glavne govore.

Vladini izvori u Berlinu rekli su da se očekuju višestruke najave o saradnji i investicijama njemačkih i francuskih kompanija u oblastima koje uključuju računarsku infrastrukturu, kvantnu tehnologiju, zdravstvenu zaštitu, odbranu i dronove.

Centralni fokus samita bit će računarstvo u oblaku i kako Evropa može razviti vlastitu sigurnu infrastrukturu za pohranjivanje vladinih i korporativnih podataka.

Trenutno, velike američke kompanije poput Amazona, Microsofta i Googlea dominiraju tržištem računarstva u oblaku. Samit će se također baviti upotrebom softvera u vladinim agencijama i javnoj upravi.

