Mamdani u Bijeloj kući poručio Trampu: Izraelska vlada čini genocid, a naša to finansira

Novoizabrani gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani poručio je u petak predsjedniku Donaldu Trampu da stanovnici Njujorka žele da se njihov porezni novac preusmjeri s beskrajnih ratova na rješavanje hitnih potreba kod kuće.

Mamdani je dao izjavu novinarima u Ovalnoj kancelariji nakon sastanka s Trampom, stojeći pored njega.

-Kada sam razgovarao s Njujorčanima koji su glasali za predsjednika prošlog novembra, na Hillside Avenue i Fordham Roadu, pitao sam ih zašto. Iznova sam čuo dva ključna razloga. Jedan je bio želja da se okončaju beskrajni ratovi, a drugi je potreba da se riješi kriza troškova života - rekao je Mamdani.

Na pitanje o njegovim ranijim izjavama o umiješanosti Sjedinjenih Američkih Država u genocid Izraela u Pojasu Gaze, Mamdani je rekao:

- Govorio sam o tome da izraelska vlada čini genocid, i govorio sam o tome da naša vlada to finansira.

Dodao je da mnogi Njujorčani žele da njihov porezni novac “ide u korist Njujorčana i njihove mogućnosti da priušte osnovno dostojanstvo”.