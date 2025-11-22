Neobičan trenutak u Bijeloj kući: Tramp "odobrio" Mamdaniju da ga naziva fašistom

Budući gradonačelnik Njujorka Zoran Mamdani (Zohran Mamdani) sinoć je stigao u Bijelu kuću, gdje je održao sastanak s predsjednikom SAD-a Donaldom Trampom (Donald Trump). Mnogi prisutni bili su iznenađeni toplinom i prijateljskom atmosferom koja je obilježila njihov susret.

Tramp i Mamdani razgovarali su o širokom spektru tema, a kada su se pojavili pred novinarima, održali su izuzetno opušten ton, čak i dok su odgovarali na provokativna pitanja.

Jedno od pitanja, upućeno Mamdaniju, podsjećalo je na to da je u prošlosti nazvao Trampa fašistom. Međutim, prije nego što je Mamdani došao do riječi, Tramp se ubacio s neočekivano šaljivim komentarom.