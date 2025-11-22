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UZ OSMIJEH

Neobičan trenutak u Bijeloj kući: Tramp "odobrio" Mamdaniju da ga naziva fašistom

Lakše ti je tako nego da objašnjavaš, rekao je Tramp uz osmijeh

Mamdani i Tramp. Yuri Gripas/ABACA

A. O.

22.11.2025

Budući gradonačelnik Njujorka Zoran Mamdani (Zohran Mamdani) sinoć je stigao u Bijelu kuću, gdje je održao sastanak s predsjednikom SAD-a Donaldom Trampom (Donald Trump). Mnogi prisutni bili su iznenađeni toplinom i prijateljskom atmosferom koja je obilježila njihov susret.

Tramp i Mamdani razgovarali su o širokom spektru tema, a kada su se pojavili pred novinarima, održali su izuzetno opušten ton, čak i dok su odgovarali na provokativna pitanja.

Jedno od pitanja, upućeno Mamdaniju, podsjećalo je na to da je u prošlosti nazvao Trampa fašistom. Međutim, prije nego što je Mamdani došao do riječi, Tramp se ubacio s neočekivano šaljivim komentarom.

- U redu je, možeš reći da jesam. Lakše ti je tako nego da objašnjavaš - rekao je Tramp uz osmijeh, što je izazvalo smijeh i među okupljenim novinarima.

Vrijedi napomenuti da su ova dvojica političara, prije sastanka, relativno često razmjenjivala oštre poruke putem medija. Mamdani je Trampa nazivao ne samo fašistom, nego i „despotom“, dok je predsjednik njega opisivao kao „komunistu“ i „ljevičarskog luđaka“.

Ipak, tokom sinoćnjeg razgovora takve izjave nisu bile prisutne. Naprotiv, obojica su naglasila da su spremni sarađivati na rješavanju ključnih pitanja koja se tiču Njujorka.

Video pogledajte OVDJE.

# DONALD TRUMP
# ZOHRAN MAMDANI
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