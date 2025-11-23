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GRADONAČELNIK NJUJORKA

Mamdani o Trumpu: "I dalje ga smatram fašistom, ali fokus je na građanima"

To je nešto što sam rekao ranije i to kažem i danas, rekao je

Mamdani i Tramp. AP

M. Až.

23.11.2025

Novoizabrani gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani izjavio je da i dalje smatra američkog predsjednika Donalda Trampa "fašistom" i "despotom", ali da je njihovo prvo lično susretanje u Bijeloj kući u petak vidio kao "priliku za zajednički rad" na smanjenju troškova života za stanovnike Njujorka.

Nakon sastanka, novinari su pitali Mamdanija da li i dalje stoji iza svoje odluke da Trampa nazove "fašistom" tokom kampanje.

Dan kasnije, gradonačelnik Njujorka je govorio sa moderatoricom emisije Meet the Press, Kristen Velker, te je na pitanje da li i dalje smatra američkog predsjednika fašistom odgovorio:

- Kad je predsjednik Tramp to rekao, rekao sam 'da'. To je nešto što sam rekao ranije i to kažem i danas. I mislim da je ono što mi je bilo drago u razgovoru s predsjednikom to što nismo bježali od neslaganja, od politike koja nas je dovela do ovog trenutka, a istovremeno smo željeli da se fokusiramo na to kako bi mogao izgledati zajednički pristup rješavanju krize pristupačnosti za stanovnike Njujorka."

Mamdani je podsjetio i na druge svoje ranije kritike Trampa te poručio:

- Sve što sam rekao u prošlosti i dalje vjerujem. Ne dolazim u Ovalnu kancelariju da bih pravio poentu ili stajao na nečijoj strani. Dolazim tamo da bih ispunio obaveze prema stanovnicima Njujorka.

# NJUJORK
# SAD
# DONALD TRUMP
# ZOHRAN MAMDANI
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