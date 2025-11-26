Adnan Hadrović iz Vašingtona za "Avaz": Ova tragedija dodatno otvara pitanja sigurnosne infrastrukture oko Bijele kuće

Dvojica pripadnika Nacionalne garde preminula su od posljedica ranjavanja u pucnjavi u blizini Bijele kuće. Okolnosti pucnjave još nisu poznati, a osumnjičeni je uhapšen. Nekoliko ulica u centru Vašingtona je blokirano, a Bijela kuća je u karantinu.

- Incident se dogodio u periodu pojačanog prisustva Nacionalne garde u Vašingtonu, gdje su jedinice iz više saveznih država raspoređene kao podrška lokalnoj policiji zbog rasta nasilja u pojedinim dijelovima grada. Kontingent iz Zapadne Virdžinije jedan je od najvećih, a njihovo višemjesečno prisustvo u glavnom gradu već je izazvalo različite političke i pravne rasprave - kazao je za "Avaz" Adnan Hadrović, viši savjetnik Instituta za razvojni utjecaj iz Vašingtona.

Prema prvim informacijama ranjen je i napadač na pripadnike Nacionalne garde, dok pitanja o njegovom identitetu i motivima ostaju i dalje otvorena.

- Ova tragedija dodatno otvara pitanja sigurnosne infrastrukture oko Bijele kuće i zaštite pripadnika službi raspoređenih u civilnim zonama. Istraga je u toku, a nadležne agencije pokušavaju rekonstruisati motive napadača, njegove kretnje prije incidenta i eventualne sigurnosne propuste - dodaje Hadrović.