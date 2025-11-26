Dva pripadnika Nacionalne garde ubijena u pucnjavi kod Bijele kuće

Guverner Virdžinije, Patrik Morisi, objavio je na društvenim mrežama da su dvojica pripadnika Nacionalne garde, ranjenih u Vašingtonu u srijedu, preminula.

Pucnjava se dogodila u centru Vašingtona, nedaleko od Bijele kuće, prema izvoru upoznatom sa ranim izvještajima i jednom zvaničniku policije, prenosi CNN..

- Ovi hrabri Virdžinijci izgubili su živote u službi svoje zemlje - dodao je.

- Sa velikom tugom možemo potvrditi da su oba člana Nacionalne garde Virdžinije, ranjena ranije danas u Vašingtonu, preminula od zadobijenih povreda - rekao je Morisi.

Prije nego što su pogođeni, dvojica pripadnika Nacionalne garde razmijenila su vatru sa osumnjičenim, navode dva izvora iz policije. Izvori kažu da je osumnjičeni uhapšen i odnesen sa lica mjesta na nosilima.

Metropolitanska policija Vašingtona objavila je na X da je situacija pod kontrolom i da je jedan osumnjičeni u pritvoru, savjetujući građane da izbjegavaju to područje.

Nacionalna garda nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar. Okolnosti pucnjave za sada nisu poznate.

Predsjednik SAD Donald Tramp je obaviješten o pucnjavi, izjavila je portparolka Bijele kuće Kerolajn Levit

- Bijela kuća je upoznata i aktivno prati ovu tragičnu situaciju“, rekla je Levit, dodavši: "Predsjednik je obaviješten."

Trupe Nacionalne garde iz više saveznih država prisutne su u Vašingtonu već mjesecima, kao dio Trampove akcije protiv kriminala u glavnom gradu, koja je kasnije proširena i na druge gradove širom SAD-a.

Tramp je mobilisao Nacionalnu gardu u avgustu, a trupe su ovlašćene da sprovode aktivnosti u okviru sprovođenja zakona