Dva pripadnika Nacionalne garde ubijena u pucnjavi kod Bijele kuće

Guverner Virdžinije, Patrik Morisi, objavio je na društvenim mrežama da su dvojica pripadnika Nacionalne garde, ranjenih u Vašingtonu u srijedu, preminula.
NEDALEKO OD BIJELE KUĆE
VAŠINGTON
Sa velikom tugom možemo potvrditi da su oba člana Nacionalne garde Virdžinije preminula od zadobijenih povreda, rekao je guverner
Guverner Virdžinije, Patrik Morisi, objavio je na društvenim mrežama da su dvojica pripadnika Nacionalne garde, ranjenih u Vašingtonu u srijedu, preminula.
NEDALEKO OD BIJELE KUĆE
NEDALEKO OD BIJELE KUĆE
- Sa velikom tugom možemo potvrditi da su oba člana Nacionalne garde Virdžinije, ranjena ranije danas u Vašingtonu, preminula od zadobijenih povreda - rekao je Morisi.
- Ovi hrabri Virdžinijci izgubili su živote u službi svoje zemlje - dodao je.
Pucnjava se dogodila u centru Vašingtona, nedaleko od Bijele kuće, prema izvoru upoznatom sa ranim izvještajima i jednom zvaničniku policije, prenosi CNN..
Prije nego što su pogođeni, dvojica pripadnika Nacionalne garde razmijenila su vatru sa osumnjičenim, navode dva izvora iz policije. Izvori kažu da je osumnjičeni uhapšen i odnesen sa lica mjesta na nosilima.
Metropolitanska policija Vašingtona objavila je na X da je situacija pod kontrolom i da je jedan osumnjičeni u pritvoru, savjetujući građane da izbjegavaju to područje.
Nacionalna garda nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar. Okolnosti pucnjave za sada nisu poznate.
Predsjednik SAD Donald Tramp je obaviješten o pucnjavi, izjavila je portparolka Bijele kuće Kerolajn Levit
- Bijela kuća je upoznata i aktivno prati ovu tragičnu situaciju“, rekla je Levit, dodavši: "Predsjednik je obaviješten."
Trupe Nacionalne garde iz više saveznih država prisutne su u Vašingtonu već mjesecima, kao dio Trampove akcije protiv kriminala u glavnom gradu, koja je kasnije proširena i na druge gradove širom SAD-a.
Tramp je mobilisao Nacionalnu gardu u avgustu, a trupe su ovlašćene da sprovode aktivnosti u okviru sprovođenja zakona
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