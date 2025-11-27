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JUGOZAPAD DRŽAVE

Voz udario grupu željezničkih radnika u Kini, 11 poginulih

Voz, koji je testirao opremu za detekciju potresa, udario je u radnike na zakrivljenom dijelu pruge

Poginulo 11 ljudi. News 24

FENA

27.11.2025

Voz je danas udario u grupu željezničkih radnika, usmrtivši 11 i povrijedivši dvoje, saopćili su zvaničnici u jugozapadnom kineskom gradu Kunmingu. Riječ je o najsmrtonosnijoj željezničkoj nesreći u više od decenije.

Voz, koji je testirao opremu za detekciju potresa, udario je u radnike na zakrivljenom dijelu pruge na gradskoj željezničkoj stanici Luoyang Town, saopćili su zvaničnici.

Kineska željeznička mreža najveća je na svijetu, proteže se na više od 160.000 kilometara i godišnje obavi milijarde putovanja.

Iako hvaljena zbog svoje efikasnosti, privukla je pažnju javnosti nakon nekoliko poznatih incidenata, poput nesreće 2011. u istočnoj pokrajii Zhejiang u kojoj je poginulo 40, a povrijeđeno 200 osoba.

Devet osoba je poginulo 2021. kada je voz u sjeverozapadnoj prokrajini Gansu naletio na radnike na dijelu željezničke pruge Lanzhou-Xinjiang prenosi Reuters.

# KINA
# ŽELJEZNIČKA NESREĆA
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