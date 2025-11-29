Puljić: Ako Tramp ovo učini doći će do geopolitičkog potresa

Sve češće se pojavljuju najave da bi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump), nakon nedavnih udara na moru, mogao pokrenuti i kopnene operacije protiv onoga što naziva narkoterorizmom.

- To je sasvim moguće, iako takvu priču ponavlja već mjesecima — sada je samo dodatno pojačao retoriku. U ovom trenutku mu, zapravo, odgovara da skrene pažnju javnosti sa skandala vezanog za Džefri Epstajna (Jeffrey Epstein), u koji je i sam ozbiljno upleten. Kada Sjedinjene Američke Države uspostave potpunu kontrolu nad nebom i morskim prostorom Venecuele, kartelu Sunaka, kako se naziva taj kartel u toj zemlji, ostat će jedino kopneni pravac za prebacivanje droge preko granica s Brazilom i Kolumbijom - objašnjava Ivica Puljić.

On podsjeća da je već više od dvadeset brodova uništeno na moru, bez ikakvih optužnica ili sudskih postupaka, te napominje da je Tramp ranije izjavio kako bi napadi na kopnu bili još jednostavniji. Ipak, sve to ima i snažan utjecaj na energetsko tržište.

Venecuela, ističe Puljić, raspolaže većim rezervama nafte nego Saudijska Arabija, Kanada, Rusija ili Amerika.

- Tramp je ukinuo izvoznu dozvolu kompaniji Ševron (Chevron), koja je bila od presudne važnosti za izvoz nafte iz Venecuele. Uveo je i carinu od 25 posto svakoj državi koja kupuje naftu iz Venecuele. Najveći kupci venecuelanske sirove nafte su Indija i Kina. Ako SAD uspije promijeniti vlast u Venecueli, što jeste konačni cilj, to bi imalo ogroman utjecaj na globalna energetska kretanja, cijenu nafte i šire geopolitičke promjene. Ako se Amerikanci vojno uključe u Venecueli — hoće li Kina potom krenuti na Tajvan? Moguće je, niko ne može tvrditi suprotno - navodi Puljić.

Razgovor se zatim okrenuo pitanju migracija u SAD-u, gdje Tramp koristi retoriku koja Američane odvraća od podrške prijemu izbjeglica. Tema se ponovo aktualizirala nakon što je jedan Afganistanac otvorio vatru na pripadnike Nacionalne garde i ubio jednu vojnikinju.

- Način na koji se Tramp obraća javnosti zaista je vrlo problematičan, jer za sve optužuje administraciju predsjednika Džozefa Bajdena (Joseph Biden), iako je ubica dobio azil u aprilu ove godine — dakle u vrijeme kada je Tramp bio na vlasti. I on i njegovi saradnici, uključujući direktora FBI-a i glavnog tužitelja, tvrde da Bajdenova administracija nije provela dobru ili nikakvu provjeru prilikom dolaska velikog broja Afganistanaca 2021. godine, nakon haotičnog povlačenja iz Kabula. To jednostavno nije tačno. Niko nije stigao direktno iz Afganistana u Ameriku tokom 2021., kako Tramp tvrdi. Svi avioni su slijetali u američke vojne baze u Kataru, gdje su afganistanske izbjeglice mjesecima prolazile rigorozne provjere. Tramp širi lažne tvrdnje kako bi opravdao vlastite postupke - upozorava Puljić.

Naglasio je također da te laži imaju ozbiljne posljedice i da će hiljade migranata, koji imaju urednu dokumentaciju i odobren azil, zbog toga snositi teret. Oko 200.000 ljudi sada bi se moglo suočiti s problemima iako nemaju nikakve veze s terorizmom. Istovremeno, bijele migrante iz Južnoafričke Republike Tramp prihvata širokih ruku, pozivajući se na jednako neutemeljenu tvrdnju da se nad njima vrši genocid.

- Takva je sada situacija - zaključuje Ivica Puljić iz Vašingtona.