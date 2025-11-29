Gaza prelazi prag užasa: Više od 70.000 mrtvih, tijela i dalje izvlače iz ruševina

Broj ubijenih u izraelskoj ofanzivi na Pojas Gaze prešao je 70.000, saopćilo je ministarstvo zdravstva, prenosi Reuters.

Ukupno 301 osoba dodana je bilansu od četvrtka, čime je ukupan broj porastao na 70.100, navelo je ministarstvo.

Dvoje je poginulo u nedavnim izraelskim napadima, dok su ostali identificirani iz posmrtnih ostataka koji su već neko vrijeme bili zatrpani pod ruševinama.

Izraelsko bombardiranje Gaze ostavilo je velik dio pojasa u ruševinama, što otežava prikupljanje tačnih podataka o žrtvama.