Objavljeni detalji hapšenja bivše šefice diplomatije EU Federike Mogerini

Belgijska policija u utorak je izvela široku akciju pretresa u diplomatskim strukturama Evropske unije u Briselu, kao i u College of Europe u Brižu te u nekoliko privatnih stanova, u sklopu istrage o navodnoj zloupotrebi sredstava EU. Prema navodima izvora upoznatih s istragom i svjedoka, uhapšeno je više osoba, među kojima i Federika Mogerini (Federica Mogherini), bivša šefica diplomatije EU, javlja Euractiv.

Pretresi su počeli u ranim jutarnjim satima širom Belgije. Policija je zaplijenila dokumentaciju i privela tri osobe radi ispitivanja pod sumnjom za prevaru pri nabavci, korupciju i krivični sukob interesa. Oko deset policajaca u civilu ušlo je u sjedište Evropske službe za vanjske poslove (EEAS) u 7:30, potvrdili su svjedoci i jedan zvaničnik EU. Zloupotreba sredstava Krivična istraga pokrenuta je nakon optužbi da su EEAS i College of Europe, prestižna postdiplomska škola za obuku evropskih kadrova, zloupotrijebili javna sredstva EU tokom 2021. i 2022. godine. Ova akcija predstavlja najnoviji skandal koji potresa institucije EU i dodatno povećava pritisak na College of Europe i njegovu rektorku Federiku Mogerini, koja je ranije vodila EEAS, a ove godine započela novi petogodišnji mandat u Brižu. Mogerini, bivša visoka predstavnica EU za vanjske poslove, nije odmah odgovorila na pitanja Euractiva. U operaciji su učestvovali belgijska federalna policija iz Zapadne Flandrije i kancelarija EU za borbu protiv prevara (OLAF), u okviru istrage koju vodi Tužilaštvo EU (EPPO). Portparoli EPPO-a i OLAF-a odbili su dati izjavu. Istražitelji provjeravaju da li je College of Europe ili neko od njegovih predstavnika imao pristup informacijama vezanim za javni tender za finansiranje nove EU Diplomatske akademije, godišnjeg programa obuke evropskih diplomata u Brižu, koji finansira EEAS.