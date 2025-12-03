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ZNAČAJAN SUSRET

Rukovodstvo SDS-a s Flemingom i Ginkelom: Tražili skidanje s OFAC liste i upozorili na izbornu krađu

Samom činjenicom da je SDS bez računa i finansijskih izvora, naglasio je Radulović, ugrožena je demokratija u Republici Srpskoj

Jovica Radulović. SDS

FENA

3.12.2025

Vršilac dužnosti predsjednika Srpske demokratske stranke (SDS) Jovica Radulović i funkcioneri SDS-a Milan Miličević, Darko Babalj i Želimir Nešković razgovarali su danas sa direktorom za Zapadnu i Centralnu Evropu u State Departmentu Markom Flemingom i otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH Johnom Ginkelom.

Radulović je tokom razgovora naglasio da je SDS privržen Dejtonskom mirovnom sporazumu i da se protivi svakom pokušaju njegovog raspakivanja.

BiH i SAD, naglasio je on, dijele skoro identično ustavno rješenje i podjelu nadležnosti, i nešto što se pokazalo dobro i efikasno u SAD nema razloga da ne bude dobro i ovdje.

Radulović je istakao i snažno opredjeljenje za evropski put, uz puno poštovanje Ustava Republike Srpske i Ustava Bosne i Hercegovine.

Naglasio je da najviši nacionalni interes srpskog naroda u "RS-u i BiH jeste da BiH uđe u EU u paketu sa Srbijom jer bi zid EU na Drini imao katastrofalne ekonomske, privredne i demografske posljedice po srpski narod".

Radulović je Fleminga i Ginkela podsjetio da SDS ne vodi politiku populizma, nego odgovornu i trezvenu politiku stabilnosti i mira, kao i borbe za vladavinu prava i protiv kriminala i korupcije.

Istakao je da SDS-u i javnosti u Republici Srpskoj nije jasno zašto je SDS već 20 godina na OFAC-ovoj ''crnoj listi'', posebno jer su razlozi za uvođenje sankcija odavno irelevantni i ne postoje, te zatražio skidanje SDS-a sa OFAC-ove ''crne liste''.

Samom činjenicom da je SDS bez računa i finansijskih izvora, naglasio je Radulović, ugrožena je demokratija u Republici Srpskoj.

Uprkos tome, kako je rekao, kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske "Branko Blanuša odnio je pobjedu na prijevremenim izborima".

Funkcioneri SDS-a su upoznali Fleminga i Ginkela sa brutalnom izbornom krađom u Zvorniku, Doboju i Laktašima na 112 biračkih mjesta, te izrazili očekivanje da će CIK BiH uraditi grafološku analizu na tim biračkim mjestima, a nakon tog i ponoviti izbore.

Međunarodna zajednica, a posebno države garanti Dejtonskog mirovnog sporazuma, naglasili su predstavnici SDS-a, treba da stane u zaštitu transparentnosti i zakonitosti izbornog procesa, saopćeno je iz SDS-a.

# SDS
# JOVICA RADULOVIĆ
# MARK FLEMING
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