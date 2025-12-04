Velika Britanija i Norveška zajedno će loviti ruske podmornice

Velika Britanija i Norveška potpisat će danas novi sporazum o odbrambenoj saradnji, planirajući zajednički upravljati flotom fregata za lov na ruske podmornice u sjevernom Atlantiku, objavilo je britansko ministarstvo odbrane.

Odredbe sporazuma

Ovaj ugovor dolazi nekoliko mjeseci nakon objave da je Norveška kupila najmanje pet fregata tipa 26 od britanske grupe BAE Systems, za iznos od 11,5 milijardi eura.

Prema odredbama novog sporazuma, koji danas moraju potvrditi tokom posjeta norveški premijer Jonas Gahr Store i njegov ministar odbrane Tore Sandvik, dvije će zemlje na poseban način upravljati flotom od najmanje 13 fregata, osam britanskih i pet kojima zapovijeda Oslo.

Ova flota, sposobna za brzo raspoređivanje bilo gdje, posebne će osigurati praćenje ruskih podmornica i zaštitu britanske kritične infrastrukture, ističe se u saopćenju za javnost, bez navođenja od kojeg datuma će biti operativna.

Porast ruskih podmornica

Prema Londonu, aktivnost ruskih podmornica u britanskim teritorijalnim vodama porasla je za 30 posto u posljednje dvije godine, uz porast napetosti s Moskvom uzrokovanih ratom u Ukrajini.

- U ovo vrijeme duboke globalne nestabilnosti, kada je sve veći broj ruskih brodova otkriven u našim vodama, moramo surađivati s međunarodnim partnerima kako bismo zaštitili našu nacionalnu sigurnost. Ovaj historijski sporazum s Norveškom jača našu sposobnost da zaštitimo naše granice i kritičnu infrastrukturu o kojoj naša nacija ovisi - rekao je britanski premijer Kir Starmer (Keir).

Britanski ministar odbrane Džon Hili (John Healey) upozorio je Rusiju nakon otkrivanja, po drugi put ove godine, ruskog vojnog broda Yantar u britanskim vodama. Optužio ga je da je prvi put uperio svoje lasere u pilote Kraljevskog ratnog zrakoplovstva koji su pratili njegove aktivnosti.

Norveška je u avgustu objavila da je prihvatila ponudu o kupnji fregata britanske grupe BAE Systems, koje bi se trebale isporučivati norveškoj mornarici od 2030. godine. Njemačka, Francuska i Sjedinjene Države također su bile u utrci za ovaj ugovor.