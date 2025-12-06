State Department odobrio potencijalnu prodaju američkih taktičkih vozila Libanu

Američki State Department odobrio je potencijalnu prodaju srednjih taktičkih vozila (MTV) Libanu, posao vrijedan nešto više od 90 miilona dolara za koji Pentagon tvrdi da bi ojačao antiterorističke sposobnosti Libanskih oružanih snaga.

Prema Pentagonu, Bejrut je zatražio kupovinu nekoliko vrsta srednjih taktičkih vozila, uključujući petotonske M1085A2 MTV i 2,5-tonske M1078A2 MTV, oba bez vitla, zajedno s rezervnim dijelovima, komponentama za popravak, obuku osoblja i povezanom opremom za obuku. Predložena prodaja također uključuje tehničke i logističke usluge podrške.

U svojoj obavijesti, Pentagon je saopćio da će posao unaprijediti američku vanjsku politiku i nacionalne sigurnosne interese jačanjem sposobnosti partnera „koji i dalje predstavlja važnu snagu za političku stabilnost i ekonomski napredak na Bliskom istoku“.

Washington je dodao da će paket poboljšati sposobnost Libanonskih oružanih snaga da se „brzo angažiraju i poraze prijetnje sigurnosti perimetra te lako upotrijebi protuterorističke i antiterorističke mjere“.

Pentagon je istaknuo da bi jačanje mobilnosti Libanskih oružanih snaga (LAF) također olakšalo proširenu vojnu saradnju i operativnu obuku između SAD-a i Libana, prenosi TV mreža al Arabiya.