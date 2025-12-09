Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ČEKA GA LUKSUZ

Evo gdje će Zohran Mamdani živjeti nakon inauguracije

Novoizabrani gradonačelnik Njujorka živjet će u vili na Manhattanu, poput svojih prethodnika

AP

M. Až.

9.12.2025

Novoizabrani gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani živjet će u vili na Manhattanu, poput svojih prethodnika.

Vila Gracie, poznata i kao Mala Bijela kuća, datira iz 1799. godine i služila je kao rezidencija većini gradonačelnika Njujorka od Drugog svjetskog rata.

Vila Gracie. Platforma X

Mamdani, za kojeg je pristupačno stanovanje bilo jedno od ključnih pitanja tokom kampanje, nije potvrdio da će odmah nakon pobjede u novembru useliti u vilu.

Kompleks, koji navodno ima pet spavaćih soba, također je pod pojačanim obezbjeđenjem kako bi zaštitio gradonačelnika i njegovu porodicu.

Unutrašnjost vile. Platforma X

- Ova odluka se svela na sigurnost naše porodice i posvećivanju moje pažnje sprovođenju programa pristupačnosti za koji su glasali Njujorčani - rekao je Mamdani.

Prije nego što je izabran, Mamdani je živio u naselju Astoria u Queensu, području koje je dom mnogih porodica srednje klase i poznato po brojnim imigrantskim zajednicama.

Njegov stan u Queensu imao je stabilizovanu stanarinu, što je bila politika za koju se zalagao, ograničavajući koliko stanodavci mogu povećati cijenu najma svake godine. Prema zapisima, Mamdani je plaćao oko 2.300 dolara.

Unutrašnjost vile. Platforma X

Kada se useli, negdje oko inauguracije 1. januara, naći će se u okruženju znatno drugačijem od skromnog stana u Astoriji.

Vila Gracie izgrađena je 1799. godine i nalazi se u parku Carl Schurz, na raskrsnici East End Avenue i 88. ulice u naselju Yorkville na Manhattanu. Unutrašnjost vile kombinira moderne i historijske artefakte, raspoređene po prizemlju koje uključuje predsoblje, salon, kuhinju, biblioteku i trpezariju.

# NJUJORK
# SAD
# ZOHRAN MAMDANI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.