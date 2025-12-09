Evo gdje će Zohran Mamdani živjeti nakon inauguracije

Novoizabrani gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani živjet će u vili na Manhattanu, poput svojih prethodnika. Vila Gracie, poznata i kao Mala Bijela kuća, datira iz 1799. godine i služila je kao rezidencija većini gradonačelnika Njujorka od Drugog svjetskog rata.

Vila Gracie . Platforma X Vila Gracie . Platforma X

Mamdani, za kojeg je pristupačno stanovanje bilo jedno od ključnih pitanja tokom kampanje, nije potvrdio da će odmah nakon pobjede u novembru useliti u vilu. Kompleks, koji navodno ima pet spavaćih soba, također je pod pojačanim obezbjeđenjem kako bi zaštitio gradonačelnika i njegovu porodicu.

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- Ova odluka se svela na sigurnost naše porodice i posvećivanju moje pažnje sprovođenju programa pristupačnosti za koji su glasali Njujorčani - rekao je Mamdani. Prije nego što je izabran, Mamdani je živio u naselju Astoria u Queensu, području koje je dom mnogih porodica srednje klase i poznato po brojnim imigrantskim zajednicama. Njegov stan u Queensu imao je stabilizovanu stanarinu, što je bila politika za koju se zalagao, ograničavajući koliko stanodavci mogu povećati cijenu najma svake godine. Prema zapisima, Mamdani je plaćao oko 2.300 dolara.

Unutrašnjost vile . Platforma X Unutrašnjost vile . Platforma X