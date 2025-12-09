Tramp ponovo prijeti Venecueli

Predsjednik SAD Donald Trump u intervjuu za Politico nastavio je prijetiti kopnenim napadima na krijumčare droge u Venecueli, dok zvaničnici njegove administracije pripremaju brifing za zakonodavce usred rastućih napetosti s latinoameričkom zemljom.

Izjavio je za Politico da bi mogao proširiti vojne operacije u okviru borbe protiv droge na Meksiko i Kolumbiju, a u opsežnom intervjuu također je kritikovao Evropu, ponovo pozvao na izbore u Ukrajini i podržao mađarskog premijera Viktora Orbana.

- Oni su slabi - kazao je Tramp misleći na političke vođe u Europi. "Žele biti veoma politički korektni. Ne znaju šta da čine", dodao je. "Evropa ne zna šta da čini".

Latinska Amerika i vojna opcija

Što se tiče Latinske Amerike, Tramp je više puta odbio isključiti mogućnost slanja američkih vojnika u Venecuelu u okviru napora da svrgne predsjednika Nikolasa Madura, govoreći da ne želi raspravljati o vojnim strategijama: "Ne želim se izjasniti o tome".

Na pitanje bi li razmotrio upotrebu sile protiv ciljeva u drugim zemljama gdje se naveliko trguje drogom, uključujući Meksiko i Kolumbiju, odgovorio je: "Bih".

Ukrajina i odnos s Orbanom

Tramp je rekao da smatra da je vrijeme da Ukrajina održi izbore dok rat ulazi u četvrtu godinu.

Očekuje se da će Ukrajina u utorak podijeliti sa Sjedinjenim Američkim Državama revidiranu verziju mirovnog plana, dan nakon hitnog sastanka s evropskim liderima.

Predsjednik je također istakao da nije ponudio finansijsku pomoć vladi svog saveznika Viktora Orbana, koji se prošlog mjeseca sastao s Trampom u Bijeloj kući:

- Ne, nisam mu obećao, no on je svakako to zatražio - rekao je Tramp.