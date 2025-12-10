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NEOBIČNA SITUACIJA

Zauvijek će pamtiti ovaj dan: Kupio jaknu u second hand prodavnici, zavirio u džep i ostao bez teksta

Kupio sam jaknu i bio presretan, objasnio je

Prodavnica polovne robe. Facebook

A. O.

10.12.2025

Svim ljubiteljima second hand prodavnica je san da pronađu predmet koji vrijedi malo bogatstvo, ali to se rijetko dešava.

Ipak, jedna priča iz SAD pokazuje da ponekad sreća zaista može biti na strani “lovaca” na vrijedne polovne stvari.

Jedan Reddit korisnik je podijelio svoje iskustvo koje mu je uljepšalo dan - i to na način koji nije mogao da predvidi.

Obišao je lokalnu prodavnicu, ugledao jaknu koja mu se dopala i odlučio da je pazari. Onda se dogodilo šok iznenađenje, prenosi Mirror.

- Kupio sam jaknu i bio presretan. Još je imala etiketu, bila je zapravo nova - objasnio je.

Kada se vratio kući i isprobao jaknu, prvi put je provjerio džepove. U jednom je pronašao, ni manje ni više, nego pet novčanica od po 100 dolara!

- Kad sam izvadio novac, nisam mogao da vjerujem. Zauvijek ću pamtiti današnji odlazak u second hand radnju - dodao je sretnik.

Pronađen novac. Reddit

Iako mnogi smatraju da je ovakav slučaj izuzetak, mnogi korisnici su podijelili slična iskustva.

Jedan od njih je napisao:

"Neko je vjerovatno dobio jaknu kao poklon i nikada je nije nosio. Možda nije ni znao da je unutra novac“.

Drugi je napisao: “Jednom sam kupio polovnu knjigu i unutra pronašao 2.000 dolara. To je bio neki bogat čovjek koji je želio da pokloni pare. U knjizi je bila i poruka, ne sjećam se tačno šta je pisalo. Knjigu sam platio dva dolara“.

Jedan korisnik se opisao neobično iskustvo: “Moja mama je jednom kupila polovni kofer. Otvorila ga je i ugledala donji veš. Zatim je pronašla medicinske igle i odijelo za medicinsku sestru. Moja sestra i ja nismo mogli da prestanemo da se smijemo“.

Iako su ovakva otkrića u second hand prodavnicama rijetki, jedno je sigurno - sreća može da dođe u najneobičnijim oblicima.

# JAKNA
# SAD
# SECOND HAND
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