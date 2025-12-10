Zauvijek će pamtiti ovaj dan: Kupio jaknu u second hand prodavnici, zavirio u džep i ostao bez teksta

Svim ljubiteljima second hand prodavnica je san da pronađu predmet koji vrijedi malo bogatstvo, ali to se rijetko dešava.

Ipak, jedna priča iz SAD pokazuje da ponekad sreća zaista može biti na strani “lovaca” na vrijedne polovne stvari.

Jedan Reddit korisnik je podijelio svoje iskustvo koje mu je uljepšalo dan - i to na način koji nije mogao da predvidi.

Obišao je lokalnu prodavnicu, ugledao jaknu koja mu se dopala i odlučio da je pazari. Onda se dogodilo šok iznenađenje, prenosi Mirror.

- Kupio sam jaknu i bio presretan. Još je imala etiketu, bila je zapravo nova - objasnio je.

Kada se vratio kući i isprobao jaknu, prvi put je provjerio džepove. U jednom je pronašao, ni manje ni više, nego pet novčanica od po 100 dolara!

- Kad sam izvadio novac, nisam mogao da vjerujem. Zauvijek ću pamtiti današnji odlazak u second hand radnju - dodao je sretnik.