Tri maloljetnika osuđena na zatvor zbog ubistva prosvjetne radnice

Tri maloljetnika Sud u Badahozu na zapadu Španije osudio je na zatvorsku kaznu do šest godina zbog ubistva 35-godišnje prosvjetne radnice.

Ovo ubistvo se dogodilo u martu.

Maloljetnici su napali 35-godišnju vaspitačicu u stanu u stambenom kompleksu Gvadijana u španskoj autnomnoj zajednici Ekstremadura, prenosi RTVE.

Dva mladića osuđena su na šest godina zatvora u zatvorenom režimu i dodatne tri godine pod nadzorom zbog ubistva i nasilne pljačke, dok je djevojka, koja je proglašena saučesnikom, osuđena na pet godina zatvora i tri godine nadzora.