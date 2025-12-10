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DESILO SE U MARTU

Tri maloljetnika osuđena na zatvor zbog ubistva prosvjetne radnice

Djevojka, koja je proglašena saučesnikom, osuđena je na pet godina zatvora i tri godine nadzora

Sud u Badahozu donio odluku. Platforma X

A. O.

10.12.2025

Tri maloljetnika Sud u Badahozu na zapadu Španije osudio je na zatvorsku kaznu do šest godina zbog ubistva 35-godišnje prosvjetne radnice.

Ovo ubistvo se dogodilo u martu.

Maloljetnici su napali 35-godišnju vaspitačicu u stanu u stambenom kompleksu Gvadijana u španskoj autnomnoj zajednici Ekstremadura, prenosi RTVE.

Dva mladića osuđena su na šest godina zatvora u zatvorenom režimu i dodatne tri godine pod nadzorom zbog ubistva i nasilne pljačke, dok je djevojka, koja je proglašena saučesnikom, osuđena na pet godina zatvora i tri godine nadzora.

# UBISTVO
# ŠPANIJA
# MALOLJETNICI
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