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JAVNI SUKOB

Mađarska optužuje EU za "objavu rata" zbog zapljene ruske imovine, Poljska odgovorila

Mađarska neće sudjelovati u ovom izopačenom briselskom planu , napisao je Orban

Sikorski i Sijarto se sukobili na mreži X. AP

Dž. R.

15.12.2025

Premijer Mađarske Viktor Orban na X-u je kritizirao odluku Evropske unije o trajnom zamrzavanju ruske imovine. Ta objava izazvala je javni sukob između poljskog ministra vanjskih poslova Radoslawa Sikorskog i njegovog mađarskog kolege Petera Sijarta (Péter Szijjártó).

Orban je napisao da Brisel zaobilazi Mađarsku i krši evropsko pravo kako bi zaplijenio zamrznutu rusku imovinu.

- Zaobilazeći Mađarsku i silujući evropsko pravo usred bijela dana, briselski birokrati povlače poteze kako bi zaplijenili zamrznutu rusku imovinu. To je objava rata. Istovremeno od država članica traže još 135 milijardi eura kako bi se financirao rat. Mađarska neće sudjelovati u ovom izopačenom briselskom planu - napisao je Orban.

Na tu objavu reagirao je Sikorski, podijelivši je uz komentar: "Viktor je zaslužio svoj Lenjinov orden."

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Sijarto potom je uzvratio porukom: "Razumijemo da vi zaista želite rat Rusije i Evrope. Nećemo dopustiti da nas uvučete u svoj rat."

Sikorski je odgovorio porukom: "Ako Rusija ponovno ne izvrši invaziju, takvog rata neće biti, ali razumijemo da biste ovaj put bili na njezinoj strani."

Na Orbanovu objavu reagirao je i ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha, koji ga je nazvao "najvrednijom zamrznutom ruskom imovinom u Europi".

Ambasadori država članica Evropske unije u petak, 12. decembra, odobrili su odluku o neograničenom zamrzavanju ruske imovine koja se nalazi u Evropi.

# MAĐARSKA
# RUSIJA
# POLJSKA
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