Lukašenko: Orešnik je stigao u Bjelorusiju, spreman je za napad

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko objavio je da je ruski raketni sistem Orešnik stigao u Bjelorusiju i da je već stavljen u stanje borbene pripravnosti.

- Ovdje je od jučer i stavljen je na borbeno dežurstvo - rekao je Lukašenko u svom obraćanju, prenosi bjeloruska državna novinska agencija BelTA.

Ova objava dolazi samo dan nakon što je čelnik Kremlja Vladimir Putin izjavio da će balistički raketni sistem Orešnik biti stavljen na borbeno dežurstvo do kraja 2025. godine.

Putin je u obraćanju 21. novembra neizravno potvrdio izvještaje da je Rusija tokom napada na grad Dnjipro istog dana koristila raketu srednjeg dometa Orešnik. Sjedinjene Američke Države kasnije su zvanično potvrdile da je Rusija 21. novembra ujutro napala Dnjipro balističkom raketom izvedenom iz interkontinentalne balističke rakete RS-26 Rubež.

Ukrajinske zračne snage ranije su saopštile da je Rusija tokom tog napada koristila interkontinentalnu balističku raketu, a izvori Ukrajinske pravde naveli su da bi se moglo raditi o raketi Rubež, potencijalnom nosaču nuklearnih bojevih glava. S druge strane, Obrambena obavještajna služba Ukrajine (DIU) 22. novembra izjavila je da je Rusija lansirala balističku raketu, vjerovatno iz sistema Kedr.

Krajem novembra Putin je najavio početak serijske proizvodnje sistema Orešnik i poručio da bi ga mogao koristiti za udare na "centre odlučivanja u Kijevu".