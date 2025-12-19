Žena ušla u toalet, pa pretrnula od šoka: Uljez se sakrio iza veš-mašine, hvatali ga 45 minuta

Početak radne sedmice donio je 31-godišnjoj Pi iz njemačkog grada Donerskirhena neočekivani šok.

Naime, u jutarnjim satima, uspavana i pomalo dezorijentisana, ušla je u kupatilo i ugledala scenu koja ju je zaprepastila. Sve što je mogla da uradi, jeste da pozove partnera u pomoć.

"Zarobljena" u plastičnoj kutiji

Tada je počela 45-minutna “potjera” u kupatilu, dok je par pokušavao da uhvati “uljeza”, skrivenog iza veš-mašine.

I pored doze straha, nekako su uspjeli da ga “zarobe” i smjeste u plastičnu kutiju, prenosi Heute.