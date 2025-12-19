Žena ušla u toalet, pa pretrnula od šoka: Uljez se sakrio iza veš-mašine, hvatali ga 45 minuta

Početak radne sedmice donio je 31-godišnjoj Pi iz njemačkog grada Donerskirhena neočekivani šok.
Naime, u jutarnjim satima, uspavana i pomalo dezorijentisana, ušla je u kupatilo i ugledala scenu koja ju je zaprepastila. Sve što je mogla da uradi, jeste da pozove partnera u pomoć.
"Zarobljena" u plastičnoj kutiji
Tada je počela 45-minutna “potjera” u kupatilu, dok je par pokušavao da uhvati “uljeza”, skrivenog iza veš-mašine.
I pored doze straha, nekako su uspjeli da ga “zarobe” i smjeste u plastičnu kutiju, prenosi Heute.
Paniku u stanu zapravo je izazvala mlada bjelouška (Natrix natrix). Ova vrsta obično nastanjuje područja u blizini vode i lovi vodozemce. Odrasle jedinke prosječno dostižu dužinu od 70 centimetara.
Puštena na slobodu
Žena pretpostavlja da je zmija ušla u kuću zajedno sa pošiljkom drva za ogrjev.
- Nije ni čudo što se probudila iz zimskog sna s obzirom na temperaturu u stanu - kazala je.
Par je provjerio da li bjelouška ima povrede po tijelu, a potom su je pustili u obližnjem polju. Ovaj neobičan susret sigurno će im ostati u pamćenju kao uzbudljiv - ali i napet.