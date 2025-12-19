Fon der Lajen: Impresivan napredak Albanije i Crne Gore predstavlja inspiraciju za ostale u regionu

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen sinoć je u Briselu istakla da su Albanija i Crna Gora ostvarile značajan napredak u procesu evrointegracija, koji može poslužiti kao inspiracija ostalim partnerima sa Zapadnog Balkana.

Poslije samita Evropske unije i Zapadnog Balkana, na kojem Srbija prvi put nije učestvovala, Fon der Lajen je u pisanoj izjavi navela da je "proširenje EU, prvi put u više od deset godina, postalo realna mogućnost".

- Želim da pohvalim ogroman napredak Albanije i Crne Gore. Impresivno je ono što su postigle. Njihov napredak predstavlja inspiraciju za ostale partnere sa Zapadnog Balkana i šalje snažnu poruku svijetu o atraktivnosti evropske ponude. To je ponuda solidarnosti, mogućnosti i stabilnosti. Da bismo tu ponudu pretvorili u stvarnost, intenzivno radimo na postepenoj integraciji - navela je Fon der Lajen.

Plan rasta

Ona je dodala da tome doprinosi i Plan rasta za Zapadni Balkan, zahvaljujući kojem su zemlje tog regiona više integrisane u EU nego bilo koji partner u ranijim procesima proširenja.

- Samo ulaganje ne može generisati održivi rast. A reforme bez resursa ne mogu biti u potpunosti sprovedene. Zato Plan rasta kombinuje to dvoje: reforme za otključavanje resursa i resurse koji omogućavaju reforme. Sa tom kombinacijom, region ima određene koristi od integracije čak i prije punopravnog članstva. Jer jaz u razvoju između Zapadnog Balkana i EU predugo je ograničavao ulaganja, stvaranje radnih mjesta i mogućnosti. Plan rasta direktno se bavi time, uz šest milijardi eura ulaganja. I sada imamo šest ambicioznih reformskih agendi - dodala je.

Prvi rezultati

Predsjednica Evropske komisije istakla je da se već vide prvi rezultati, te da se očekuje da Zapadni Balkan sljedeće godine zabilježi rast od oko tri posto, što "odražava povjerenje u evropsku budućnost regiona, uticaj reformi i koristi od bliže ekonomske integracije sa EU".

- A bit će još toga. Integrišemo naše partnere u Jedinstvenu zonu plaćanja u eurima (SEPA), što bi moglo uštedjeti preduzećima i građanima do 500 miliona eura godišnje. Takođe štedimo vrijeme kroz naše ‘zelene trake’, koje će ojačati lance snabdijevanja, poboljšati logistiku i skratiti vrijeme tranzita do 80 odsto. Uz Plan rasta, ekonomija regiona može se udvostručiti u narednoj deceniji - navela je Fon der Lajen.

Dodala je da je investicioni plan do sada mobilisao 18 milijardi eura, uključujući šest milijardi eura grantova EU, te da se širom regiona realizuje više od 68 projekata za finansiranje ključne infrastrukture u transportu, energetici, digitalnoj povezanosti i zaštiti životne sredine.

- Te investicije čine region konkurentnijim i bolje povezanim s Jedinstvenim tržištem EU. Uzmimo za primjer vještačku inteligenciju: uspostavljamo mrežu fabrika vještačke inteligencije širom EU i otvaramo ih za Zapadni Balkan, sa antenama fabrika u Srbiji i Sjevernoj Makedoniji. To omogućava kompanijama iz cijelog regiona da se povežu s tim fabrikama i dobiju pristup evropskoj infrastrukturi vještačke inteligencije - ukazala je Fon der Lajen.

Napomenula je da sve to privlači privatne investicije, te da su tokom investicionih konferencija EU u Albaniji i Crnoj Gori obezbijeđene investicione deklaracije od privatnih investitora vrijedne više od četiri milijarde eura.

Najbrži put ka EU tržištu

Fon der Lajen je izrazila zadovoljstvo što može objaviti da se EU kreće ka ukidanju kaznenih mjera za Kosovo, poslije mirne tranzicije vlasti u lokalnim samoupravama na sjeveru nakon nedavnih lokalnih izbora, navodeći da je u planu 216 miliona eura finansijske pomoći, od čega će 205 miliona biti isplaćeno početkom sljedeće godine.

Ona je dodala da je Zajedničko regionalno tržište „najbrži put ka konkurentnosti, najdirektniji most ka jedinstvenom tržištu EU i najjasniji dokaz da region može djelovati kao jedna cjelina“.

- Rezultati su jasni. Od 2021. trgovina unutar regiona se udvostručila, trgovina robom i uslugama porasla je 19 odsto, a kraća čekanja na granicama uštedjela su više od 20 godina vremena u zbiru. Zato je sada vrijeme da obnovimo napore i završimo agendu Zajedničkog regionalnog tržišta. Zamah za proširenje sa našim partnerima sa Zapadnog Balkana nikada nije bio jači. Ovo je historijska prilika. Hajde da je zajedno iskoristimo - dodala je.