SAD se zalaže za prekid vatre u Sudanu, Rubio poručio da je humanitarno primirje neposredni cilj

Američki državni sekretar Marko Rubio u petak je izjavio da je neposredni prioritet Vašingtona u Sudanu okončanje borbi, dok se zemlja suočava sa sve većom humanitarnom katastrofom.

- Neposredni cilj koji imamo je prekid neprijateljstava, humanitarno primirje u novoj godini koje će omogućiti humanitarnim organizacijama da dostavljaju pomoć ljudima u velikoj nevolji - rekao je Rubio novinarima u State Departmentu.

Rubio je rekao da je situacija na terenu i dalje teška, napominjući da dostava pomoći trenutno nije moguća.

- Čujemo i nastavljamo da vidimo izvještaje o napadima na humanitarne konvoje na putu - rekao je.

Opisujući sukob kao duboko uznemirujući, Rubio je ukazao na ulogu vanjskih aktera u rasplamsavanju sukoba između Sudanskih oružanih snaga (SAF) i paravojnih Snaga za brzu podršku (RSF).

Rekao je da SAD angažuje zemlje regije kako bi se zalagale za humanitarno primirje, igrajući ulogu sazivanja u dovođenju strana za pregovarački stol, ali je priznao ponovljene neuspjehe.

- Jedan od izazova i frustracija u Sudanu je taj što se jedna ili druga strana obaveže na određene stvari, a onda ne ispunjava te obaveze - rekao je.

RSF je u ratu sa sudanskom vojskom od aprila 2023. godine, nakon propasti tranzicije ka civilnoj vlasti. Snage RSF-a su 26. Oktobra zauzele El Fašer, glavni grad Sjevernog Darfura, nakon 500-dnevne opsade, izazvavši masovno raseljavanje i ostavivši civile zarobljene s malo pristupa hrani.