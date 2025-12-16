SAD proglasile kolumbijski Clan del Golfo stranom terorističkom organizacijom

Sjedinjene Američke Države proglasile su najveći kolumbijski narkokartel, Clan del Golfo, stranom terorističkom organizacijom i posebno označenom globalnom terorističkom organizacijom, saopćio je u utorak američki državni sekretar Marko Rubio. javlja Anadolu.

Rubio je optužio ovu grupu da je nasilna kriminalna organizacija s hiljadama članova sa sjedištem u Kolumbiji, navodeći da joj je trgovina kokainom glavni izvor prihoda kojim finansira nasilne aktivnosti.

- Clan del Golfo odgovoran je za terorističke napade na javne zvaničnike, pripadnike policije i vojske, kao i na civile u Kolumbiji - rekao je Rubio.

Dodao je da će SAD nastaviti koristiti "sve raspoložive alate" kako bi zaštitile zemlju i zaustavile nasilje i kampanje terora koje provode međunarodni karteli i transnacionalne kriminalne organizacije.

- Posvećeni smo uskraćivanju finansiranja i resursa ovim teroristima - naglasio je.

Clan del Golfo, poznat i kao Gaitanističke samoodbrambene snage Kolumbije, neonaparamilarna je grupa i najveći kolumbijski narkokartel, s procijenjenih oko 9.000 članova.

Ranije u decembru, vlada Kolumbije i Clan del Golfo potpisali su u Kataru deklaraciju o razoružavanju grupe i podršci procesu izgradnje mira u regijama u kojima ima utjecaj.

Bivši vođa grupe, Dairo Antonio Usuga David, poznat kao "Otoniel", uhapšen je u oktobru 2021. godine u kolumbijskoj regiji Uraba.

SAD je od septembra izveo najmanje 22 napada u regionu na plovila za koja tvrde da su prevozila narkotike, pri čemu je poginulo najmanje 87 osoba, te su proširile vojne operacije širom Latinske Amerike. Washington, međutim, nije iznio dokaze koji bi potkrijepili tvrdnje o krijumčarenju droge na tim plovilima.