Kina gradi nuklearnu silu bez presedana, raspoređuje više od 100 raketa

Kina je, prema navodima iz nacrta izvještaja Pentagona, rasporedila više od 100 interkontinentalnih balističkih raketa u svoja tri najnovija silosna polja te ne pokazuje spremnost za razgovore o kontroli naoružanja. U dokumentu se upozorava na sve izraženije vojne ambicije Pekinga.

Kako navodi Bilten atomskih naučnika, neprofitna organizacija sa sjedištem u Čikagu, Kina svoj nuklearni arsenal širi i modernizira brže od bilo koje druge države koja posjeduje nuklearno oružje. Kineske vlasti ove izvještaje odbacuju, tvrdeći da je riječ o pokušajima da se „okleveta i diskredituje Kina te svjesno dovede u zabludu međunarodna zajednica“.

Peking bez interesa

Prošlog mjeseca američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da bi mogao raditi na planu denuklearizacije zajedno s Kinom i Rusijom. Ipak, prema nacrtu izvještaja Pentagona, u koji je imao uvid Reuters, ne postoje naznake da Peking ima interes za takav pristup.

- I dalje ne uočavamo spremnost Pekinga da provede takve mjere ili da uđe u sveobuhvatnije pregovore o kontroli naoružanja - navedeno je u dokumentu.

Posebno se ističe da je Kina vjerovatno rasporedila više od 100 interkontinentalnih balističkih raketa DF-31 na čvrsto gorivo u silosnim poljima u blizini kinesko-mongolske granice, što predstavlja najnovije u nizu takvih lokacija. Pentagon je i ranije govorio o postojanju tih silosa, ali bez navođenja broja raspoređenih raketa.

Bez komentara

Pentagon je odbio da komentariše ove tvrdnje.

S druge strane, kineska ambasada u Vašingtonu (Washington) saopćila je da Kina „provodi odbrambenu nuklearnu strategiju, održava nuklearne snage na minimalnom nivou potrebnom za nacionalnu sigurnost te poštuje moratorij na nuklearna testiranja“.

U nacrtu izvještaja ne navode se mogući ciljevi novoraspoređenih raketa. Američki zvaničnici napominju da bi sadržaj izvještaja mogao biti izmijenjen prije nego što bude dostavljen zakonodavcima.

Navodi se i da se kineski nuklearni arsenal bojevih glava tokom 2024. godine i dalje kretao u niskim šestotinama, što ukazuje na sporiji tempo proizvodnje u odnosu na ranije godine. Ipak, naglašava se da se širenje nastavlja te da je Kina na putu da do 2030. godine raspolaže s više od 1.000 nuklearnih bojevih glava.

Kina je ponovila da se pridržava „nuklearne strategije samoodbrane i politike nekorištenja nuklearnog oružja kao prve“.